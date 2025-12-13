13 de diciembre de 2025
¿Quién gana? Así marchan las elecciones en Godoy Cruz que elige presidente

El Tomba vota este sábado a su nuevo titular entre Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú, con el objetivo de iniciar la reconstrucción tras el descenso.

El Tomba vive su jornada de comicios. 

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vive este sábado una jornada institucional decisiva, ya que los socios eligen al nuevo presidente del club en unas elecciones que transcurren con normalidad y generan una fuerte expectativa en el mundo del fútbol bodeguero.

Los candidatos a conducir el Expreso son Alejandro Chapini, actual presidente; José Mansur, vicepresidente; y Adrián Sajú, quien busca llegar por primera vez al máximo cargo dirigencial. Los socios habilitados tienen tiempo hasta las 18 horas para emitir su voto y definir al próximo mandatario del club.

Cómo se desarrollan las elecciones en la sede de Godoy Cruz

Durante la mañana ya emitieron su sufragio los tres candidatos: Chapini, Mansur y Sajú, en un clima ordenado y sin inconvenientes. El proceso electoral se lleva adelante con cuatro mesas de votación, cada una equipada con dos biombos, para garantizar privacidad y agilidad.

Las autoridades de mesa son profesores del Instituto Club Godoy Cruz, mientras que los fiscales no pertenecen a ninguna de las listas, una medida adoptada para asegurar transparencia. En total, 1.919 socios están habilitados para participar de la elección.

Se viene una renovación dirigencial y deportiva en el Tomba

Tras el descenso a la Primera Nacional, el club afronta un proceso de renovación profunda, con la mirada puesta en el rápido regreso a Primera División. En ese contexto, cada candidato ya tiene definido su proyecto deportivo.

Si se impone Alejandro Chapini, la conducción apostará por Andrés Yllana como director técnico, con Leonel Gancedo como secretario técnico y Jorge Pidal como director deportivo.

En el caso de José Mansur, la idea es designar a Mariano Toedtli como entrenador para encarar la reconstrucción. Por su parte, si gana Adrián Sajú, el elegido para conducir al plantel sería Omar Asad, dándole continuidad al proceso iniciado en los últimos partidos del Torneo Clausura antes del descenso.

La elección marcará un punto de inflexión en la vida institucional de Godoy Cruz, que busca dejar atrás el golpe deportivo y comenzar una nueva etapa.

