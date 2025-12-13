Tras los incidentes en Calcuta, Lionel Messi llegó a Hyderabad y desató una fiesta con los hinchas

Luego del caótico episodio vivido en Calcuta, Lionel Messi retomó este sábado su agenda en la India y protagonizó una jornada completamente distinta en Hyderabad, donde jugó a la pelota con chicos, hizo jueguitos y generó el delirio de una multitud que lo aguardaba en el estadio.
Hyderabad, una jornada ordenada y con Lionel Messi cerca de la gente
Tras abandonar Calcuta, Messi viajó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez a la ciudad de Hyderabad, ubicada en la región centro-sur del país, a más de 1.500 kilómetros. El arribo se produjo en el aeropuerto Shamshabad, desde donde la comitiva se trasladó al histórico Palacio Falaknuma, un hotel de lujo que perteneció a la antigua dinastía gobernante.
Allí, el campeón del mundo participó de un encuentro exclusivo con 250 invitados, encabezado por el jefe del Estado de Telangana, Revanth Reddy, en una recepción oficial que marcó el inicio de una agenda más cuidada.
Posteriormente, Messi se dirigió al estadio Rajiv Gandhi Internacional, donde presenció un partido exhibición de fútbol reducido con personalidades locales antes de bajar al campo de juego y saludar al público.
Lionel Messi jugó con chicos y dejó un mensaje a los fanáticos
Ya dentro del estadio, el capitán de la Selección argentina recorrió la cancha, regaló pelotas a las tribunas, realizó algunos jueguitos e intercambió pases con nenes y asistentes, en un clima distendido y festivo.
Acompañado en todo momento por De Paul y Suárez, Messi se mostró sonriente y predispuesto, incluso protagonizando un momento distendido al “pelotear” con el propio Revanth Reddy, quien dejó en evidencia sus limitaciones futbolísticas con pases erráticos.
Antes de retirarse, el rosarino tomó el micrófono y dejó un mensaje que fue celebrado por el público: “Hola a todos, solo quería agradecer por el cariño de hoy y de siempre. Es un honor compartir estos días en la India con todos ustedes”.
La gira del astro argentino continuará en las próximas horas en Mumbai y Nueva Delhi, donde cerrará su paso por el país asiático en el marco del GOAT Tour.