Incidentes en Calcuta: detuvieron al organizador del evento de Lionel Messi

Caos en India durante la visita de Messi al estadio Salt Lake en Calcuta, con incidentes, descontrol y la detención del organizador. Aquí los detalles del caso.

En las últimas horas, la ciudad de Calcuta, en India, vivió un verdadero escándalo durante la visita de Lionel Messi al estadio Salt Lake, con descontrol, incidentes y la detención del organizador. En esta nota te contamos todos los detalles del caso.

Caos durante la visita de Messi al estadio de Salt Lake

La visita de Lionel Messi al estadio de Salt Lake, en Calcuta, terminó en caos total. Lo que debía ser una celebración se convirtió en un escándalo debido a la desorganización y los graves incidentes ocurridos durante el evento.

El astro argentino tuvo que retirarse antes de lo previsto, generando la indignación de miles de aficionados que esperaban verlo jugar. Messi apareció vestido de civil y acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, pero apenas logró acercarse a las tribunas debido a la multitud que lo rodeaba, intentando tocarlo o sacarse fotos.

Su presencia se limitó a apenas diez minutos, y la frustración de los fanáticos, que se sintieron estafados, derivó en invasión del campo y daños en el estadio. Tras los incidentes, la policía confirmó la detención del organizador principal, ratificada horas después por Jawed Shamim, Director General Adjunto de Ley y Orden.

“Ahora hay normalidad. La segunda parte es la investigación; se ha presentado la denuncia y el organizador principal ha sido arrestado… Les digo que ellos (los organizadores) prometen que devolverán el pago de las entradas a los aficionados. Veremos cómo se puede lograr”, sostuvo el funcionario. / TN

