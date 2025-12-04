Noche de boxeo mendocino: se destaca la explosiva pelea Buonarrigo vs Aviles

Buonarrigo buscará imponer su boxeo en el Cuna de Campeones V (Foto Prensa Pandolfino Box).

Por Martín Sebastián Colucci







La velada internacional “Cuna de Campeones V” de boxeo ya prepara su regreso al emblemático Hyatt de la provincia de Mendoza, donde Abraham Buonarrigo chocará con el peruano Jesús “La Bala” Aviles en un duelo de alto voltaje. Una noche intensa, organizada por Pandolfino Box, que promete ritmo, figuras y un cierre de año inolvidable.

Abraham Buonarrigo–Aviles, el duelo que encabeza la gran noche del boxeo mendocino El combate principal tendrá como protagonista al mendocino Abraham “Turco” Buonarrigo, que enfrentará al peruano Jesús “La Bala” Aviles en un choque exigente y cargado de expectativa. La velada cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y del Dreams Casino del Hotel Park Hyatt.

Además, la campeona argentina Brisa “La China” Alfonso tendrá un choque de gran atractivo ante la cordobesa Verónica “La Guapa” Núñez. Una pelea de ritmo alto, intensidad y una puesta en escena que promete levantar al público mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1995807088245711145&partner=&hide_thread=false Cuna de Campeones V ya está listo para encender el Hyatt el 12 de diciembre. Buonarrigo, Brisa Alfonzo, Joel Arena y Damián Castro tienen rivales confirmados y va a ser una noche a puro #boxeo #mendocino. Imperdible. pic.twitter.com/dcxLY3bsM3 — Sebastián Colucci (@MSColucci) December 2, 2025 Damián Castro y una cartelera explosiva para el cierre del año El mendocino Damián “La Bestia” Castro, que llega con una victoria fresca en el Club Villa Seca, se medirá con Martín “El Indio” Garay, en un duelo de estilos fuertes, presión constante y hambre de gloria.

“Volvemos al Hyatt, el lugar donde nació Cuna de Campeones, para vivir el gran cierre del año”, expresó Gino Franco Pandolfino, destacando que esta quinta edición reafirma a Mendoza como la capital del boxeo argentino. Las entradas ya pueden adquirirse en el gimnasio Pandolfino Box (San Miguel 543 – Las Heras) o directamente en la taquilla el día del evento.