4 de diciembre de 2025
Noche de boxeo mendocino: se destaca la explosiva pelea Buonarrigo vs Aviles

Se viene una gran velada de boxeo en la provincia de Mendoza donde el "Turco" Abraham Buonarrigo intentará ser protagonista. Mirá el detalle.

Buonarrigo buscará imponer su boxeo en el Cuna de Campeones V (Foto Prensa Pandolfino Box).

 Por Martín Sebastián Colucci

La velada internacional “Cuna de Campeones V” de boxeo ya prepara su regreso al emblemático Hyatt de la provincia de Mendoza, donde Abraham Buonarrigo chocará con el peruano Jesús “La Bala” Aviles en un duelo de alto voltaje. Una noche intensa, organizada por Pandolfino Box, que promete ritmo, figuras y un cierre de año inolvidable.

Buonarrigo encabezará la velada de boxeo del 12 de diciembre organizada por Pandolfino Box.
Noche de boxeo en Mendoza: grandes combates animan el Cuna de Campeones V
El boxeo local tiene a una promesa que busca su camino.
Kevin Carrizo, el soñador que transformó sus golpes de boxeo en esperanza

Además, la campeona argentina Brisa “La China” Alfonso tendrá un choque de gran atractivo ante la cordobesa Verónica “La Guapa” Núñez. Una pelea de ritmo alto, intensidad y una puesta en escena que promete levantar al público mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1995807088245711145&partner=&hide_thread=false

Damián Castro y una cartelera explosiva para el cierre del año

El mendocino Damián “La Bestia” Castro, que llega con una victoria fresca en el Club Villa Seca, se medirá con Martín “El Indio” Garay, en un duelo de estilos fuertes, presión constante y hambre de gloria.

Volvemos al Hyatt, el lugar donde nació Cuna de Campeones, para vivir el gran cierre del año”, expresó Gino Franco Pandolfino, destacando que esta quinta edición reafirma a Mendoza como la capital del boxeo argentino.

Las entradas ya pueden adquirirse en el gimnasio Pandolfino Box (San Miguel 543 – Las Heras) o directamente en la taquilla el día del evento.

