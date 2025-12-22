¿Se arma otra sociedad argentina? Giovani Lo Celso suena fuerte para el Inter Miami de Messi

Con Lionel Messi disfrutando de sus vacaciones en Rosario tras un año histórico, el Inter Miami CF ya empieza a planificar la próxima temporada . En ese escenario, surgió con fuerza el nombre de Giovani Lo Celso , uno de los volantes más cercanos al capitán argentino, como posible refuerzo para potenciar al equipo campeón de la MLS.

El interés del conjunto estadounidense surge en medio de un momento de incertidumbre para Lo Celso en el Real Betis , donde las lesiones y la rotación limitaron su participación en el cierre del semestre. Según medios españoles, la dirigencia analiza alternativas para liberar masa salarial en el próximo mercado de pases.

El mediocampista argentino sumó pocos minutos en los últimos encuentros del equipo dirigido por Manuel Pellegrini , condicionado por molestias musculares que frenaron su continuidad. Desde el club andaluz no descartan una transferencia si aparece una oferta que supere los cinco millones de euros , cifra que permitiría equilibrar las finanzas y avanzar en refuerzos ofensivos.

Lionel Messi, De Paul y un entorno conocido

Más allá de lo deportivo, el posible arribo de Lo Celso al Inter Miami tiene un fuerte componente emocional y estratégico. El volante forma parte del núcleo más cercano de Messi en la selección argentina, junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, lo que facilitaría su adaptación dentro y fuera del campo.

Además, jugar en Estados Unidos le permitiría al futbolista prepararse en el mismo país donde se disputará el Mundial 2026, una ventaja clave en la recta final del ciclo que encabeza Lionel Scaloni.

El Inter Miami CF se mueve fuerte en el mercado

El club que conduce Javier Mascherano no solo evalúa el fichaje de Lo Celso. También avanza en la reestructuración de su plantel, especialmente en el arco, tras la salida de Drake Callender, y busca consolidarse como protagonista de la Concachampions y del plano internacional.

En ese contexto, la llegada de un volante creativo y con experiencia mundialista aparece como una apuesta lógica para un equipo que ya demostró ambición deportiva y jerarquía.