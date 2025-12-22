22 de diciembre de 2025
"Boca, Boca, Boca": la promesa bien argentina de Franco Colapinto para su primer podio en la F1

El argentino Franco Colapinto habló de su 2025 sin puntos con Alpine, se ilusiona con un salto en 2026 y prometió cosas. Mirá qué pasó.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, entre la Fórmula 1 y su pasión xeneize. &nbsp;

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, entre la Fórmula 1 y su pasión xeneize.

 

Por Sitio Andino Deportes

Aunque el 2025 fue cuesta arriba en lo deportivo, Franco Colapinto no pierde el humor ni la fe. El piloto argentino cerró su primera temporada completa en la Fórmula 1 sin puntos con Alpine, pero confía en una fuerte inversión del equipo y dejó una promesa que hizo sonreír a los hinchas: su primer podio tendrá acento bostero.

El joven nacido en Pilar compitió con el A525 en un año complicado para la escudería francesa, lejos de la pelea por los primeros puestos y en una temporada que terminó con Lando Norris como campeón del mundo. Pese a eso, puertas adentro el balance apunta más al aprendizaje que al resultado.

Un año duro, pero con expectativa de cambio para Franco Colapinto

Desde Alpine aseguran que el panorama será distinto en 2026. El equipo proyecta una inversión importante en el desarrollo del auto, con el objetivo de ser más competitivo y permitirle a Colapinto pelear en la zona media de la parrilla.

El argentino ya piensa en el inicio del próximo campeonato, que tendrá su primera fecha en Melbourne, y encara la pretemporada con la idea de dar el salto que no pudo concretar este año.

Boca, la Bombonera y una promesa que se viralizó

Lejos del automovilismo, Colapinto habló de lo que más extraña de Argentina: ir a la cancha. Confesó su fanatismo por Boca Juniors y explicó que su vínculo viene de familia.

“Mi familia es muy bostera, de chico iba siempre a la cancha. Hoy lo que más me duele es no poder estar en la Bombonera”, contó. Y dejó una frase que rápidamente se replicó entre los hinchas:

“Cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”.

Entre motores, simuladores y viajes por Europa, Colapinto mantiene intacta la ilusión y una identidad bien argentina. El objetivo está claro: mejorar en pista… y gritarlo bien fuerte cuando llegue el momento.

