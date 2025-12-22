"Boca, Boca, Boca": la promesa bien argentina de Franco Colapinto para su primer podio en la F1

Aunque el 2025 fue cuesta arriba en lo deportivo, Franco Colapinto no pierde el humor ni la fe. El piloto argentino cerró su primera temporada completa en la Fórmula 1 sin puntos con Alpine, pero confía en una fuerte inversión del equipo y dejó una promesa que hizo sonreír a los hinchas: su primer podio tendrá acento bostero.
El joven nacido en Pilar compitió con el A525 en un año complicado para la escudería francesa, lejos de la pelea por los primeros puestos y en una temporada que terminó con Lando Norris como campeón del mundo. Pese a eso, puertas adentro el balance apunta más al aprendizaje que al resultado.
Lejos del automovilismo, Colapinto habló de lo que más extraña de Argentina: ir a la cancha. Confesó su fanatismo por Boca Juniors y explicó que su vínculo viene de familia.
“Mi familia es muy bostera, de chico iba siempre a la cancha. Hoy lo que más me duele es no poder estar en la Bombonera”, contó. Y dejó una frase que rápidamente se replicó entre los hinchas:
“Cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”.
Entre motores, simuladores y viajes por Europa, Colapinto mantiene intacta la ilusión y una identidad bien argentina. El objetivo está claro: mejorar en pista… y gritarlo bien fuerte cuando llegue el momento.