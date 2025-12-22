El debut continental ya toma forma: la Lepra conoció los bombos de la Libertadores 2026

La Lepra afrontará por primera vez la Copa Libertadores en la temporada 2026.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia comienza a escribir una página inédita de su historia. La Conmebol oficializó los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , certamen en el que la Lepra será uno de los representantes argentinos tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025 .

La Lepra quedó ubicada en el bombo 4, a la espera del sorteo que se realizará la semana del 18 de marzo , cuando se definan los grupos de la máxima competencia continental. Hasta el momento, hay 28 equipos clasificados , mientras que los cuatro restantes surgirán de las fases preliminares.

El 2026 será una temporada de enorme exigencia para Independiente Rivadavia. Además de su debut absoluto en la Copa Libertadores , el equipo mendocino disputará la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata , reciente ganador del Trofeo de Campeones 2025 .

A ese desafío se sumarán la Liga Profesional y una nueva edición de la Copa Argentina , completando un calendario cargado para un club que viene de vivir el mejor año de su historia reciente.

Boca, único cabeza de serie y así se reparten los argentinos

Una de las particularidades del sorteo será que Boca Juniors será el único equipo argentino en el bombo 1, condición que le permite evitar a los rivales más fuertes en la fase inicial gracias a su posición en el ranking Conmebol.

En tanto, Estudiantes y Lanús integrarán el bombo 2, Rosario Central estará en el bombo 3, mientras que Independiente Rivadavia y Platense compartirán el bombo 4.

Fechas clave de la Copa Libertadores 2026

Las fases previas comenzarán el martes 2 de febrero, con Argentinos Juniors ingresando en la Fase 2, que se disputará entre el 17 y el 26 de ese mes.

La fase de grupos arrancará el martes 7 de abril, y la final está programada para el 28 de noviembre.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo – Palmeiras – Boca – Peñarol – Nacional – Liga de Quito – Fluminense – Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad – Estudiantes – Lanús – Cerro Porteño – Corinthians – Bolívar – Cruzeiro – Universitario

Bombo 3

Junior – Universidad de Chile – Independiente Santa Fe – Rosario Central – Always Ready – Coquimbo Unido – Deportivo La Guaira – Cusco

Bombo 4

Universidad Central – Independiente Rivadavia – Platense – Mirassol – 4 equipos provenientes de la Fase 3