22 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El debut continental ya toma forma: la Lepra conoció los bombos de la Libertadores 2026

La Conmebol confirmó los bombos de la Copa Libertadores 2026. Mirá todos los rivales que le pueden tocar al Club Sportivo Independiente Rivadavia.

La Lepra afrontará por primera vez la Copa Libertadores en la temporada 2026. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia comienza a escribir una página inédita de su historia. La Conmebol oficializó los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, certamen en el que la Lepra será uno de los representantes argentinos tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025.

Un año histórico para la Lepra: Libertadores, Supercopa y triple competencia

El 2026 será una temporada de enorme exigencia para Independiente Rivadavia. Además de su debut absoluto en la Copa Libertadores, el equipo mendocino disputará la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, reciente ganador del Trofeo de Campeones 2025.

A ese desafío se sumarán la Liga Profesional y una nueva edición de la Copa Argentina, completando un calendario cargado para un club que viene de vivir el mejor año de su historia reciente.

Boca, único cabeza de serie y así se reparten los argentinos

Una de las particularidades del sorteo será que Boca Juniors será el único equipo argentino en el bombo 1, condición que le permite evitar a los rivales más fuertes en la fase inicial gracias a su posición en el ranking Conmebol.

En tanto, Estudiantes y Lanús integrarán el bombo 2, Rosario Central estará en el bombo 3, mientras que Independiente Rivadavia y Platense compartirán el bombo 4.

Fechas clave de la Copa Libertadores 2026

Las fases previas comenzarán el martes 2 de febrero, con Argentinos Juniors ingresando en la Fase 2, que se disputará entre el 17 y el 26 de ese mes.

La fase de grupos arrancará el martes 7 de abril, y la final está programada para el 28 de noviembre.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo – Palmeiras – Boca – Peñarol – Nacional – Liga de Quito – Fluminense – Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad – Estudiantes – Lanús – Cerro Porteño – Corinthians – Bolívar – Cruzeiro – Universitario

Bombo 3

Junior – Universidad de Chile – Independiente Santa Fe – Rosario Central – Always Ready – Coquimbo Unido – Deportivo La Guaira – Cusco

Bombo 4

Universidad Central – Independiente Rivadavia – Platense – Mirassol – 4 equipos provenientes de la Fase 3

