20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
el calamar ante el pincha

Estudiantes es campeón del Trofeo de Campeones 2025 y será el rival de la Lepra en la Supercopa Argentina

El Club Atlético Platense y el Pincha se enfrentaron en San Nicolás por el Trofeo de Campeones 2025. El León fue mejor y se consagró. Repasá lo sucedido.

image
Por Sitio Andino Deportes

El fútbol argentino bajó el telón de la temporada. Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentaron este sábado por el Trofeo de Campeones 2025, en un duelo que reunió a los campeones del Torneo Apertura y el Torneo Clausura. El partido se disputó en San Nicolás y definió al último campeón del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002518670983962760&partner=&hide_thread=false

La final entre Platense y Estudiantes

Con carácter y jerarquía en los momentos decisivos, Estudiantes de La Plata volvió a gritar campeón. El Pincha derrotó 2-1 a Platense en San Nicolás, revirtió un resultado adverso y se quedó con el Trofeo de Campeones, coronando un cierre de año soñado bajo la conducción de Eduardo Domínguez.

Lee además
Platense y Estudiantes ya conocen al árbitro para la final del Trofeo de Campeones.
campeón anual

Rey Hilfer dirigirá la final del Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes
Platense y Estudiantes de La Plata disputarán el Trofeo de Campeones.
partidazo

Se define el último campeón del año: Platense y Estudiantes juegan el Trofeo de Campeones

En el cruce entre los campeones del Torneo Apertura y Clausura, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez mostró hombría y temple para quedarse con una final intensa. Platense golpeó primero con el tanto de Franco Zapiola, un futbolista con pasado en Estudiantes, que aplicó la ley del ex con un remate certero.

Sin embargo, lejos de desordenarse, Estudiantes de La Plata reaccionó con autoridad. Aprovechó errores del rival, creció en el segundo tiempo y encontró en Lucas Alario al hombre decisivo.

El delantero, que llegaba con apenas un gol en 28 partidos, fue protagonista absoluto: primero igualó el marcador con Platense en inferioridad numérica y, sobre el final, selló la remontada con un cabezazo a la salida de una pelota detenida, desatando el festejo albirrojo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2002514944089338096&partner=&hide_thread=false

Un cierre de año ideal para Estudiantes

La consagración en el Trofeo de Campeones se suma a lo conseguido una semana atrás, cuando Estudiantes venció por penales a Racing en la final del Torneo Clausura. Aquella victoria le permitió asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, tras haber quedado fuera por la Tabla Anual.

De esta manera, el Pincha cerró el 2025 con dos títulos y una clara consolidación futbolística, confirmando la solidez de un proyecto que supo responder en los partidos determinantes.

Dos finales más en el horizonte

La nueva estrella no solo engrosó el palmarés de Estudiantes. Con esta victoria, el León aseguró su participación en dos finales más:

  • Disputará la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina.

  • Jugará la Supercopa de la LPF ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.

Con títulos, finales por delante y boleto internacional asegurado, Estudiantes cerró el año como uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2002515410726580402&partner=&hide_thread=false

La síntesis de Platense y Estudiantes

Embed

Los goles de Estudiantes campeón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002503071742480559&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002510565097287980&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002514503544525107&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Torneo Clausura: Estudiantes fue más que Racing en los penales y se consagró campeón

Cuánto dinero se lleva el campeón del Torneo Clausura y la enorme brecha con otras ligas

Accidente Vial: tres micros de hinchas de Estudiantes de La Plata colisionaron en la Ruta 8

Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata definen el Torneo Clausura este sábado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Erling Haaland hizo historia en la Premier League: superó a Cristiano Ronaldo y no detiene su récord goleador

Sin impacto en el Real Madrid: Franco Mastantuono sería cedido tras un arranque que decepciona

De barrendero a campeón mundial de boxeo: Kevin Ramírez hizo historia y ganó el Grand Prix del CMB

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Las Más Leídas

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Te Puede Interesar

Malargüe debatió Potasio Cancambria y se mostró a favor del proyecto minero
Minera planificada

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Por Sitio Andino Política
Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata
Hubo cortes de tránsito

Choque entre una moto y un camión dejó un herido grave en Uspallata

Por Luis Calizaya
Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Por Natalia Mantineo