Estudiantes es campeón del Trofeo de Campeones 2025 y será el rival de la Lepra en la Supercopa Argentina

El fútbol argentino bajó el telón de la temporada. Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentaron este sábado por el Trofeo de Campeones 2025 , en un duelo que reunió a los campeones del Torneo Apertura y el Torneo Clausura . El partido se disputó en San Nicolás y definió al último campeón del año.

Con carácter y jerarquía en los momentos decisivos, Estudiantes de La Plata volvió a gritar campeón. El Pincha derrotó 2-1 a Platense en San Nicolás , revirtió un resultado adverso y se quedó con el Trofeo de Campeones , coronando un cierre de año soñado bajo la conducción de Eduardo Domínguez .

Los jugadores de Platense y el pasillo de honor para Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones

En el cruce entre los campeones del Torneo Apertura y Clausura , el equipo dirigido por Eduardo Domínguez mostró hombría y temple para quedarse con una final intensa. Platense golpeó primero con el tanto de Franco Zapiola , un futbolista con pasado en Estudiantes, que aplicó la ley del ex con un remate certero.

Sin embargo, lejos de desordenarse, Estudiantes de La Plata reaccionó con autoridad. Aprovechó errores del rival, creció en el segundo tiempo y encontró en Lucas Alario al hombre decisivo.

El delantero, que llegaba con apenas un gol en 28 partidos, fue protagonista absoluto: primero igualó el marcador con Platense en inferioridad numérica y, sobre el final, selló la remontada con un cabezazo a la salida de una pelota detenida, desatando el festejo albirrojo.

¡El Pincha es el CAMPEÓN del #TrofeoDeCampeones Betano 2025 !

Con el doblete de Lucas Alario, @edelpoficial le ganó 2-1 a @caplatense (Zapiola) y se quedó con el útlimo título del año



— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 20, 2025

Un cierre de año ideal para Estudiantes

La consagración en el Trofeo de Campeones se suma a lo conseguido una semana atrás, cuando Estudiantes venció por penales a Racing en la final del Torneo Clausura. Aquella victoria le permitió asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, tras haber quedado fuera por la Tabla Anual.

De esta manera, el Pincha cerró el 2025 con dos títulos y una clara consolidación futbolística, confirmando la solidez de un proyecto que supo responder en los partidos determinantes.

Dos finales más en el horizonte

La nueva estrella no solo engrosó el palmarés de Estudiantes. Con esta victoria, el León aseguró su participación en dos finales más:

Disputará la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia , campeón de la Copa Argentina .

Jugará la Supercopa de la LPF ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.

Con títulos, finales por delante y boleto internacional asegurado, Estudiantes cerró el año como uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.

¡FINAL EN SAN NICOLÁS! ¡ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL TROFEO DE CAMPEONES!
— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 20, 2025

La síntesis de Platense y Estudiantes

Los goles de Estudiantes campeón

PLATENSE ABRIÓ LA FINAL Tras un lateral largo de Saborido, Zapiola le dio de volea y puso el 1 a 0 ante Estudiantes en la final por el Trofeo de Campeones



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

PIPAZO PARA EL EMPATE DE ESTUDIANTES Lucas Alario quedó con el arco a disposición y no falló para poner el 1 a 1 ante Platense por el Trofeo de Campeones



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025