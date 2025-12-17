17 de diciembre de 2025
Rey Hilfer dirigirá la final del Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes

La AFA oficializó al juez para el duelo que definirá al último campeón del fútbol argentino entre el Club Atlético Platense y el Pincha. Seguí leyendo.

Platense y Estudiantes ya conocen al árbitro para la final del Trofeo de Campeones.

Platense y Estudiantes ya conocen al árbitro para la final del Trofeo de Campeones.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este martes la terna arbitral para la final del Trofeo de Campeones 2025, que enfrentará a Platense y Estudiantes de La Plata el próximo sábado en el estadio Único de San Nicolás.

El árbitro principal y el horario del partido de fútbol

Según informó la AFA y pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el árbitro designado para el encuentro decisivo será Leandro Rey Hilfer, quien estará a cargo del partido que se disputará el sábado 20 de diciembre desde las 18:00.

El duelo pondrá cara a cara al campeón del Torneo Apertura y al ganador del Torneo Clausura, en busca del último título oficial de la temporada del fútbol argentino.

Platense, sin embargo, llegará al compromiso con poco rodaje competitivo, ya que no logró clasificar a los playoffs del certamen local y terminó último en la Zona B, con apenas 12 puntos.

Todas las autoridades del Trofeo de Campeones

La terna arbitral completa para la final en San Nicolás será la siguiente:

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer

  • Asistente 1: Cristian Navarro

  • Asistente 2: Pablo González

  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

  • Quinto árbitro: Adrián Delbarba

  • VAR: Pablo Dóvalo

  • AVAR: Lucas Germanotta

