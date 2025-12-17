Rey Hilfer dirigirá la final del Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes

Platense y Estudiantes ya conocen al árbitro para la final del Trofeo de Campeones.

Por Sitio Andino Deportes







La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este martes la terna arbitral para la final del Trofeo de Campeones 2025, que enfrentará a Platense y Estudiantes de La Plata el próximo sábado en el estadio Único de San Nicolás.

El árbitro principal y el horario del partido de fútbol Según informó la AFA y pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el árbitro designado para el encuentro decisivo será Leandro Rey Hilfer, quien estará a cargo del partido que se disputará el sábado 20 de diciembre desde las 18:00.

El duelo pondrá cara a cara al campeón del Torneo Apertura y al ganador del Torneo Clausura, en busca del último título oficial de la temporada del fútbol argentino.

Cómo llegan Platense y Estudiantes El Calamar accedió a esta definición tras consagrarse en el Apertura, luego de vencer a Huracán en la final. Por su parte, el Pincha selló su lugar en el Trofeo de Campeones tras imponerse a Racing por penales en la final del Clausura.

Platense, sin embargo, llegará al compromiso con poco rodaje competitivo, ya que no logró clasificar a los playoffs del certamen local y terminó último en la Zona B, con apenas 12 puntos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2001025435493339598&partner=&hide_thread=false ÁRBITRO DESIGNADO: Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia en el #TrofeoDeCampeones entre Platense y Estudiantes, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo. pic.twitter.com/96BARAiV88 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2025 ‍ Todas las autoridades del Trofeo de Campeones La terna arbitral completa para la final en San Nicolás será la siguiente: Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Adrián Delbarba

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Lucas Germanotta