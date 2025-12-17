Rey Hilfer dirigirá la final del Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este martes la terna arbitral para la final del Trofeo de Campeones 2025, que enfrentará a Platense y Estudiantes de La Plata el próximo sábado en el estadio Único de San Nicolás.
Según informó la AFA y pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el árbitro designado para el encuentro decisivo será Leandro Rey Hilfer, quien estará a cargo del partido que se disputará el sábado 20 de diciembre desde las 18:00.
El duelo pondrá cara a cara al campeón del Torneo Apertura y al ganador del Torneo Clausura, en busca del último título oficial de la temporada del fútbol argentino.
El Calamar accedió a esta definición tras consagrarse en el Apertura, luego de vencer a Huracán en la final. Por su parte, el Pincha selló su lugar en el Trofeo de Campeones tras imponerse a Racing por penales en la final del Clausura.
Platense, sin embargo, llegará al compromiso con poco rodaje competitivo, ya que no logró clasificar a los playoffs del certamen local y terminó último en la Zona B, con apenas 12 puntos.
La terna arbitral completa para la final en San Nicolás será la siguiente:
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
Quinto árbitro: Adrián Delbarba
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Lucas Germanotta