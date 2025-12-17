17 de diciembre de 2025
Con apenas 11 años, la mendocina Constanza Chiaramonte fue subcampeona nacional de natación

La nadadora mendocina Constanza Chiaramonte tuvo una destaca labor en la vecina provincia de San Juan. Repasá todo lo sucedido en al Argentino.

La mendocina cerró un gran año.

 Por Martín Sebastián Colucci

La natación mendocina volvió a tener una representante en lo más alto del país gracias a la actuación de Constanza Chiaramonte, quien se consagró subcampeona nacional en los 100 metros espalda durante el Campeonato República de Natación 2025, disputado el pasado fin de semana en la provincia de San Juan.

Con apenas 11 años, Coty fue la única representante de Mendoza en su prueba y logró repetir un resultado de enorme valor: por segunda vez en el año alcanzó el subcampeonato nacional, manteniéndose en la elite de su especialidad y confirmando una proyección deportiva que no deja de crecer. La nadadora compite en categoría Federado Nacional y representa al Club YPF.

Constanza Chiaramonte, la única mendocina que subió al podio nacional

El torneo se desarrolló durante varias jornadas en el Complejo El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y reunió a casi 900 nadadores de todo el país, además de delegaciones internacionales de Chile y Paraguay. En ese contexto de altísima exigencia, Chiaramonte volvió a destacarse en su prueba estrella, los 100 espalda, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la natación argentina.

Además de su desempeño deportivo, Coty cursa 6° grado en el Colegio Kalen Hue, combinando su formación académica con una exigente preparación competitiva a nivel nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2001283985456996431&partner=&hide_thread=false

Un Campeonato República histórico en San Juan

La edición 2025 del Campeonato República marcó un antes y un después para la natación nacional, ya que fue la primera vez en la historia que el certamen se realizó en la provincia de San Juan. La competencia fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, con fiscalización de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

El evento reunió a 911 deportistas de 144 clubes, convirtiéndose en el campeonato de natación más grande realizado en el interior del país, con transmisión televisiva y un nivel organizativo destacado, consolidando a San Juan como una sede apta para competencias de alcance nacional e internacional.

El logro de Constanza Chiaramonte no solo reafirma su crecimiento individual, sino que vuelve a poner a Mendoza en el mapa de la natación argentina, de la mano de una atleta joven, constante y con un futuro que ilusiona.

