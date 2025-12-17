Crisis total en San Lorenzo: la Comisión Directiva quedó en acefalía

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de su historia reciente. Luego de extensas reuniones a lo largo del día, se confirmó la crisis y la acefalía de la Comisión Directiva, tras la renuncia masiva de dirigentes del oficialismo, en medio de un clima de máxima tensión política y social.
Con este escenario, el club quedó formalmente en acefalía y será la Asamblea de Representantes la encargada de asumir la conducción provisoria y avanzar en la conformación de una Comisión Directiva transitoria, paso previo a la convocatoria a elecciones.
En principio, Daniel Matos sería quien encabezaría el proceso institucional de transición. Mientras tanto, el plantel profesional, conducido por Damián Ayude, deberá encarar el inicio de la temporada con la mirada puesta en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, en un contexto de extrema fragilidad dirigencial.
La jornada en el estadio Pedro Bidegain estuvo marcada por episodios polémicos. En la primera parte de la reunión, Moretti ratificó que no pensaba renunciar y sostuvo públicamente que la acefalía “no era lo recomendable” para el club.
Horas más tarde, el presidente quedó envuelto en una denuncia de un hincha, quien aseguró haber sido embestido por una camioneta en la que se trasladaba el dirigente. El hecho fue relatado en medios televisivos y sumó un nuevo foco de conflicto.
Durante la segunda parte del encuentro, Moretti se retiró momentáneamente del recinto por una salida alternativa, regresando minutos después. En paralelo, hinchas y socios se manifestaron en las inmediaciones del estadio con duros cánticos contra la dirigencia: “Renuncien todos la p… que los parió”.
Un futuro inmediato cargado de incertidumbre
Con el quórum de dirigentes presente y la acefalía ya declarada, Moretti se negó a firmar el acta que daba inicio formal al nuevo proceso institucional, profundizando aún más la crisis.
Ahora, los socios del Ciclón deberán esperar definiciones sobre la conducción provisoria y el eventual llamado a elecciones, en un club que busca reconstruirse en medio del desgaste político, económico y deportivo.