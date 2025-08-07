Marcelo Tinelli "empernó" a San Lorenzo: de cuánto es la suma millonaria que le reclama

Marcelo Tinelli intimó al club San Lorenzo por una deuda de USD 1.100.000 que data de 2019.

El ex presidente de San Lorenzo de Almagro , Marcelo Tinelli , intimó legalmente al club para exigir el pago de una deuda millonaria, en medio de una de las peores crisis económicas e institucionales de la historia reciente de la institución.

El reclamo corresponde a un contrato de mutuo celebrado el 1° de diciembre de 2019 , cuando Tinelli era parte de la Comisión Directiva. Según el documento, prestó al club un total de USD 1.100.000 , monto que ahora exige se le devuelva en un plazo de 72 horas .

El acta enviada al club indica: “Notificar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil que se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado”.

La notificación fue recibida el 24 de julio de 2025 en la sede de Avenida La Plata. Desde entonces, el plazo venció sin que se haya saldado la deuda.

Un reclamo en medio del derrumbe institucional de San Lorenzo

El contrato en cuestión fue firmado apenas 13 días antes de las elecciones de 2019, en las que Tinelli fue electo presidente con más del 80% de los votos. Ejerció el cargo hasta 2021, cuando pidió licencia, y renunció de forma definitiva en abril de 2022.

El reclamo, presentado ahora, cae como una bomba en el contexto actual del club, que atraviesa problemas financieros, reclamos judiciales, cambios dirigenciales y presión de los socios.

¿Marcelo Tinelli cortó los últimos lazos con San Lorenzo? ¿O es un intento por recuperar una inversión personal? Lo cierto es que el conflicto deja al club en una situación aún más comprometida.