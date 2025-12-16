La FIFA premió una acción que tuvo a la Lepra como testigo

La FIFA premió al delantero argentino.

Por Sitio Andino Deportes







La ceremonia de los Premios The Best, organizada por la FIFA en Doha, Qatar, dejó una mención especial vinculada al fútbol mendocino. El Premio Puskás, que distingue al mejor gol de la temporada, quedó en manos de Santiago Montiel, autor de una espectacular definición ante Independiente Rivadavia durante el Torneo Apertura.

El tanto se produjo en los octavos de final del certamen, cuando el delantero de Independiente de Avellaneda sacó una chilena perfecta dentro del área para vencer al arquero y marcar el gol que terminó siendo decisivo en aquel encuentro frente a la Lepra.

SANTIAGO MONTIEL GANÓ EL PREMIO PUSKÁS AL MEJOR GOL DEL 2025 A NIVEL MUNDIAL.



UNA LOCURA ABSOLUTA ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA.



Polémica previa y una definición que recorrió el mundo de los The Best La jugada generó debate en su momento, ya que en la previa de la definición se reclamó una infracción sobre Sebastián Villa, situación que no fue sancionada por el árbitro. Más allá de esa controversia, la ejecución técnica del remate terminó imponiéndose y captó la atención de hinchas, exfutbolistas y votantes de todo el mundo.

El anuncio del ganador fue difundido por la FIFA a través de un video, en el que Montiel agradeció el reconocimiento y destacó el apoyo recibido por su club y los fanáticos del Rojo de Avellaneda.

Presencia argentina entre los goles destacados del año Además del tanto premiado, otros futbolistas argentinos formaron parte de las nominaciones. Pedro De la Vega fue incluido por un gol convertido con Seattle Sounders ante Cruz Azul en la Leagues Cup. En el plano femenino, la argentina Kishi Núñez también fue nominada al Premio Marta por un gol con la Selección argentina Sub 20 frente a Costa Rica. En esa categoría, el galardón quedó finalmente en manos de la mexicana Lizbeth Ovalle, jugadora de Tigres.