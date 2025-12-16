16 de diciembre de 2025
La FIFA premió una acción que tuvo a la Lepra como testigo

La FIFA le dio a Santiago Montiel el Premio Puskas por su golazo ante el Club Sportivo Independiente Rivadavia. Mirá lo sucedido.

La FIFA premió al delantero argentino.

Por Sitio Andino Deportes

La ceremonia de los Premios The Best, organizada por la FIFA en Doha, Qatar, dejó una mención especial vinculada al fútbol mendocino. El Premio Puskás, que distingue al mejor gol de la temporada, quedó en manos de Santiago Montiel, autor de una espectacular definición ante Independiente Rivadavia durante el Torneo Apertura.

Polémica previa y una definición que recorrió el mundo de los The Best

La jugada generó debate en su momento, ya que en la previa de la definición se reclamó una infracción sobre Sebastián Villa, situación que no fue sancionada por el árbitro. Más allá de esa controversia, la ejecución técnica del remate terminó imponiéndose y captó la atención de hinchas, exfutbolistas y votantes de todo el mundo.

El anuncio del ganador fue difundido por la FIFA a través de un video, en el que Montiel agradeció el reconocimiento y destacó el apoyo recibido por su club y los fanáticos del Rojo de Avellaneda.

Presencia argentina entre los goles destacados del año

Además del tanto premiado, otros futbolistas argentinos formaron parte de las nominaciones. Pedro De la Vega fue incluido por un gol convertido con Seattle Sounders ante Cruz Azul en la Leagues Cup.

En el plano femenino, la argentina Kishi Núñez también fue nominada al Premio Marta por un gol con la Selección argentina Sub 20 frente a Costa Rica. En esa categoría, el galardón quedó finalmente en manos de la mexicana Lizbeth Ovalle, jugadora de Tigres.

