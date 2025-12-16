16 de diciembre de 2025
Temporada de Ruta: Nahuel Méndez se quedó con la Vuelta del Este y la quinta fecha

La Temporada de Ruta 2026 tuvo la disputa de su jornada 5 y se produjeron grandes resultados. Mirá lo que sucedió en el Ciclismo local.

Nahuel Méndez, ganador de la clasificación general de la 53.ª Vuelta del Este (Temporada de Ruta).

 Por Martín Sebastián Colucci

Nahuel Méndez, representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador de la clasificación general de la 53.ª edición de la Vuelta del Este, competencia organizada por el Atlético San Martín y fiscalizada por la Asociación Ciclista Mendocina. De esta manera, el pedalista también se adjudicó la quinta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026.

En la clasificación general del Ciclismo, el segundo puesto quedó en manos de Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz), mientras que el tercer lugar fue para Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén). Completaron el Top 5 Christian Moyano (RTO – Revi Junín), cuarto, y Ramiro Castro (Municipalidad de Guaymallén), quinto.

Resultados por categorías en la Temporada de Ruta

Además del triunfo de Méndez en la categoría Élite, la Vuelta del Este también dejó ganadores en las restantes divisionales. En Juveniles, el vencedor fue Tomás Guerrero; en Máster, se impuso Daniel Zumer; y en Damas, la ganadora fue María Laura Bugarín.

Un fin de semana con protagonismo de Godoy Cruz

El equipo Municipalidad de Godoy Cruz fue gran protagonista a lo largo del fin de semana. Facundo Ambrossi se había quedado con la primera etapa, mientras que Nahuel Méndez ganó la segunda, resultados que terminaron siendo determinantes para la definición de la general.

También se destacaron Maximiliano Navarrete y Leonardo Estela, quienes completaron el podio de la segunda jornada.

Lo que se viene en la Temporada de Ruta

La Temporada de Ruta 2025/2026 continuará el domingo 21 de diciembre en el departamento de Lavalle, donde el pelotón volverá a ponerse en marcha en busca de nuevos puntos y protagonismo.

