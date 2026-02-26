Natación aguas abiertas: Lautaro Arjona cruzó el Nahuel Huapi y está a un paso de un gran título

El deportista mendocino de Natación en aguas abiertas, Lautaro Arjona, quien representa al histórico Club Mendoza de Regatas, logró completar el cruce del lago Nahuel Huapi, segunda etapa de la Triple Corona Sudamericana de aguas abiertas, tras haber superado anteriormente el cruce del Río de la Plata.
La prueba comenzó a las 8:30 de la mañana, con una temperatura ambiente de 5 a 6 grados, mientras que el agua registró entre 11 y 12 grados, llegando a 14° al finalizar. El recorrido, originalmente previsto entre Puerto Blest y Villa Tacul, debió modificarse por razones de seguridad debido a incendios en la zona, lo que obligó a ajustar puntos de salida y llegada.
El uso de neopreno estuvo permitido y la ausencia de viento fue clave para evitar complicaciones con la marea. Según su entorno, terminó en excelente estado físico, sin que el frío afectara su rendimiento.
Río de Janeiro, el último desafío de la Triple Corona
Con el Nahuel Huapi superado, el nadador del Club Mendoza de Regatas ahora buscará completar la tercera y última etapa de la Triple Corona Sudamericana en Río de Janeiro, para la cual iniciarán los trámites de habilitación en los próximos días.
De lograrlo, Arjona consolidará una hazaña de alto rendimiento en aguas abiertas, disciplina que exige resistencia extrema, adaptación térmica y fortaleza mental.
