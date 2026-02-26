26 de febrero de 2026
Comienza la temporada de MotoGP 2026: argentinos en Moto3 y Márquez va por el récord

Marc Márquez inicia una nueva temporada de MotoGP con la mira puesta en la historia. Repasá lo que se viene.

Arranca el MotoGP 2026 en Tailandia con presencia argentina en Moto3 y con Marc Márquez buscando igualar un récord histórico. Mirá el cronograma.

Una nueva temporada de MotoGP 2026 comenzará este jueves por la noche con las prácticas libres del Gran Premio de Tailandia, primera cita del calendario. Mientras Marc Márquez intentará alcanzar una marca histórica en la categoría reina, los argentinos Máximo Perrone y Marco Morelli renovarán la ilusión en Moto3.

MotoGP 2026: Márquez busca igualar a Agostini y entrar en la historia grande

El gran foco estará puesto en Marc Márquez, quien afronta la temporada con Ducati tras un 2025 dominante en el que consiguió su séptimo título en la categoría reina.

Si vuelve a consagrarse campeón, el español de 33 años alcanzará el récord absoluto del italiano Giacomo Agostini, máximo ganador en la historia de la categoría. Además, igualaría la marca histórica de siete coronas que también ostenta Valentino Rossi en MotoGP.

Márquez ya fue campeón en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025, y ahora intentará escribir una nueva página dorada en el motociclismo mundial.

Moto3: la ilusión argentina con Perrone y Morelli en Tailandia

En la categoría menor, Argentina tendrá doble representación con Máximo Perrone y Marco Morelli, ambos con KTM.

Perrone viene de un gran 2025, donde finalizó 10° en el campeonato con 134 puntos, incluyendo podios en Países Bajos y Hungría. Morelli, en tanto, terminó 24° con 18 unidades, aunque disputó apenas ocho Grandes Premios y logró sumar en cinco de ellos, mostrando proyección.

El inicio en Tailandia marcará un nuevo desafío para ambos pilotos argentinos en una categoría que suele definirse por mínimos detalles.

Cronograma de Moto3 en el GP de Tailandia (hora argentina)

Jueves 26/2

  • Práctica libre: 23:00

Viernes 27/2

  • Práctica 1: 2:15

  • Práctica 2: 22:40

Sábado 28/2

  • Qualy 1: 2:45

  • Qualy 2: 3:10

Domingo

  • Carrera: 2:00

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de MotoGP y qué argentinos compiten?

La temporada 2026 de MotoGP comienza el jueves 26 de febrero con las prácticas libres del Gran Premio de Tailandia. En Moto3 compiten los argentinos Máximo Perrone y Marco Morelli, mientras que en la categoría reina Marc Márquez buscará su octavo título para igualar el récord histórico de Giacomo Agostini.

