La mendocina Sol Guignet, del esfuerzo diario al podio mundial con Las Leoncitas

El silencio previo a la final, el himno, las miradas cómplices y el desgaste acumulado durante meses siguen intactos, más allá del resultado. Las Leoncitas volvieron a ubicar a la Argentina entre las potencias del hockey sobre césped , y en ese recorrido estuvo Sol Guignet , mendocina , formada en el hockey local y protagonista de una campaña que terminó con la medalla de plata en el Mundial Junior , tras una final intensa frente a Países Bajos .

Pero detrás de ese subcampeonato hay mucho más que una final. Hay esfuerzo cotidiano, sacrificio y una convicción que se renueva cada día . Mudarse , entrenar en doble turno , sostener los estudios , adaptarse a la exigencia y volver a empezar forman parte del camino que explica por qué Guignet se mantiene en los primeros planos del hockey internacional . Y desde ese lugar, su historia trasciende el resultado: deja un mensaje claro para las chicas que miran desde abajo , que el camino no siempre es fácil, pero que con trabajo, perseverancia y buena energía , los sueños pueden convertirse en objetivos alcanzables .

Mendoza arriba Sol Guignet pasó por el diario tras ser subcampeona del mundo con Las Leoncitas Junior . Habló del proceso, el esfuerzo diario y dejó un mensaje para las más chicas: con trabajo y perseverancia, se puede. #LasLeoncitas #HockeyArgentino #OrgulloMendocino pic.twitter.com/dXQ2uTS2Zc

Sol Guignet hizo un balance profundo y maduro del subcampeonato mundial logrado con Las Leoncitas Junior , y dejó en claro que, más allá de la derrota en la final, el grupo prioriza el proceso por sobre el resultado . “ No fue el resultado que esperábamos , pero estamos convencidas de que este equipo no se guía por el resultado . Nos quedamos con todo el proceso que vivimos, porque se armó un grupo hermoso y eso lo demostramos”, señaló. En esa línea, sostuvo que “ a veces los resultados son injustos ”, pero remarcó que “ el proceso valió mucho más que el final ” y aseguró: “ Para nosotras, vamos a ser primeras siempre ”.

Consultada sobre el futuro del plantel y la posibilidad de que varias jugadoras den el salto al seleccionado mayor, Guignet explicó que el Junior cumple un rol clave en la formación . “ Estos torneos y procesos son los que te preparan para lo que viene . Por algo el Junior dura tan poquito: sabés que te estás preparando para el futuro ”, indicó, y expresó su deseo de que la mayor cantidad de jugadoras de este equipo pueda formar parte del seleccionado Mayor .

sol guignet, jugadora de hockey, leona, andino streaming Foto: Yemel Fil

El camino al alto rendimiento y la gestión de la presión

En el plano personal, la mendocina reconoció que los nervios formaron parte del camino, pero destacó la importancia de aprender a manejarlos. “Los nervios siempre están y es lo más normal del mundo. Incluso Lucha Aymar nos contó que antes de su última final del mundo sintió nervios por todos lados”, relató. En ese sentido, remarcó que el desafío está en gestionarlos dentro del partido y subrayó una enseñanza clave: “Si tenés un día malo, no dejar de correr nunca”.

Guignet también aseguró que el grupo cumplió con el objetivo principal que se habían planteado como equipo. “Nuestro objetivo era el día a día, ir de menor a mayor, partido a partido. Eso lo pudimos cumplir y quedó plasmado en el torneo”, afirmó, y agregó: “Aprender de cada partido es lo más importante para un equipo”.

sol guignet, jugadora de hockey, leona, andino streaming Foto: Yemel Fil

Hockey mendocino y el mensaje para las nuevas generaciones

Al referirse al presente del hockey mendocino, la jugadora puso el foco en las nuevas generaciones. “Creo que es clave que las más chicas tengan predisposición para entrenar, esforzarse y ser perseverantes. Si no se da, hay que seguir peleándola”, sostuvo. Desde su experiencia, remarcó un mensaje claro: “Se puede. Aunque en el momento no estés lista, si te entrenás y te preparás, siempre vas a poder”.

Fuera de la cancha, Sol contó cómo es su rutina actual y el esfuerzo que implica el alto rendimiento. “Estoy estudiando Psicología de manera virtual en una facultad de Buenos Aires, pero este año fue pesadísimo. Entrenaba de lunes a jueves, varios días en doble turno, hasta cinco horas por día”, explicó. Reconoció que el tiempo libre es escaso y que el descanso se vuelve fundamental: “Las horas que tenés libres las necesitás para descansar de verdad”.

sol guignet, jugadora de hockey, leona, andino streaming Foto: Yemel Fil

La crack de Las Leoncitas le agradeció a los suyos

Finalmente, la mendocina agradeció el acompañamiento de su familia y amigas y dejó un mensaje para quienes sueñan con llegar. “Tenerlos ahí, escuchando el himno, es algo que voy a agradecer toda la vida”, expresó. Y cerró con una idea que resume su camino: “El camino no siempre es fácil, pero hay que rodearse de buena energía, no dejar de pelearla y confiar en que lo que uno se propone se puede lograr”.