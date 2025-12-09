Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Las Leoncitas siguen haciendo historia: derrotaron 2-1 a Alemania, mantuvieron su invicto y se metieron en las semifinales del Mundial Sub 21 que se disputa en Santiago de Chile. Con tantos de Juana Castellaro y Victoria Falasco, el equipo argentino enfrentará este miércoles a China para buscar un lugar en la final.
Las Leoncitas rumbo a otra final del Mundial Sub 21
La Selección argentina junior femenina volvió a demostrar jerarquía en una competencia donde ya es protagonista habitual. Con un sólido 2-1 sobre Alemania, las dirigidas por Juan Martín López disputarán la semifinal este miércoles 10 de diciembre a las 18, frente a China, que venció 5-3 a Australia en un duelo electrizante.
Las Leoncitas llegan invictas y con un rendimiento en crecimiento, apoyadas en una estructura de juego agresiva, presión alta y eficacia en el área rival. Castellaro y Falasco sostienen la contundencia ofensiva de un plantel que mantiene la tradición de las grandes camadas del hockey argentino.
Con esta clasificación, Las Leoncitas lograron su octava semifinal en 11 ediciones del Mundial Junior. Argentina fue campeona en Terrassa 1993 y Santiago de Chile 2016, llegó a la final en 2001, 2009, 2013 y 2023, y obtuvo el tercer puesto en Corea del Sur 1997. Ahora, va por otro capítulo glorioso.