9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
van por más

Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Las Leoncitas avanzaron en el Mundial Sub 21 y van por la final ante China. Dos mendocinas son clave en el sueño argentino. Seguí leyendo.

Las Leoncitas sigue con vida.

Las Leoncitas sigue con vida.

 Por Martín Sebastián Colucci

Las Leoncitas siguen haciendo historia: derrotaron 2-1 a Alemania, mantuvieron su invicto y se metieron en las semifinales del Mundial Sub 21 que se disputa en Santiago de Chile. Con tantos de Juana Castellaro y Victoria Falasco, el equipo argentino enfrentará este miércoles a China para buscar un lugar en la final.

Las Leoncitas rumbo a otra final del Mundial Sub 21

La Selección argentina junior femenina volvió a demostrar jerarquía en una competencia donde ya es protagonista habitual. Con un sólido 2-1 sobre Alemania, las dirigidas por Juan Martín López disputarán la semifinal este miércoles 10 de diciembre a las 18, frente a China, que venció 5-3 a Australia en un duelo electrizante.

Lee además
Guignet y Alastra, claves: tres goles mendocinos en la goleada que metió a Las Leoncitas en cuartos.

Las Leoncitas avanzan en el Mundial con tres goles mendocinos: goleada, punta del grupo y ahora Alemania
Las Leoncitas, con dos mendocinas, igualaron ante Bélgica y siguen líderes en su grupo.

Las Leoncitas, con Sol Guignet y Milagros Alastra, empataron con Bélgica y siguen soñando en el Mundial Junior

Las Leoncitas llegan invictas y con un rendimiento en crecimiento, apoyadas en una estructura de juego agresiva, presión alta y eficacia en el área rival. Castellaro y Falasco sostienen la contundencia ofensiva de un plantel que mantiene la tradición de las grandes camadas del hockey argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sabaeluno/status/1998222079464992886&partner=&hide_thread=false

Las mendocinas que sueñan con hacer historia en Chile

El equipo cuenta con dos jugadoras mendocinas entre las 18 convocadas: Sol Guignet y Milagros Alastra, piezas importantes en el recambio nacional. Además, Luciana Peralta acompaña al plantel como jugadora de reserva, también representando a la provincia en la élite juvenil mundial.

Con esta clasificación, Las Leoncitas lograron su octava semifinal en 11 ediciones del Mundial Junior. Argentina fue campeona en Terrassa 1993 y Santiago de Chile 2016, llegó a la final en 2001, 2009, 2013 y 2023, y obtuvo el tercer puesto en Corea del Sur 1997. Ahora, va por otro capítulo glorioso.

Temas
Seguí leyendo

Debut soñado para Las Leoncitas: dobletes de las mendocinas Alastra y Guignet en el 13-0 a Zimbabwe

Matías Contreras ganó la 16ª Vuelta de Tupungato y se consolida en la Temporada de Ruta 2025/26

El ranking de destrucción de la F1 2025: Bortoleto líder y Alpine, el equipo que más gastó en accidentes

Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

Champions League hoy: partidos, horarios, estadios y TV de la sexta fecha del torneo

Boca gastó casi USD 60 millones con Riquelme presidente y sigue sin títulos ¿Dónde se fue la plata?

Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo

Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

LO QUE SE LEE AHORA
La AFA en el centro de la tormenta.
complicaciones

Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

Las Más Leídas

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió
Fallecimiento

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del Quini 6 del 7 de diciembre.
¡Qué afortunado!

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo
GOLPE AL BOLSILLO

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo

Te Puede Interesar

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas
ENTREVISTA

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

Por Aconcagua Radio
Día clave en el Consejo de Mayo: define su informe final sobre la reforma labora. Alfredo Cornejo estará presente. 
reformas

Alfredo Cornejo participa hoy del Consejo de Mayo con la reforma laboral en el centro del debate

Por Sitio Andino Política
Consenso para la minería en Mendoza video
Oportunidades de desarrollo y crecimiento

San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza

Por Claudio Altamirano