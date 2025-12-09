Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Las Leoncitas sigue con vida.

Por Martín Sebastián Colucci







Las Leoncitas siguen haciendo historia: derrotaron 2-1 a Alemania, mantuvieron su invicto y se metieron en las semifinales del Mundial Sub 21 que se disputa en Santiago de Chile. Con tantos de Juana Castellaro y Victoria Falasco, el equipo argentino enfrentará este miércoles a China para buscar un lugar en la final.

Las Leoncitas rumbo a otra final del Mundial Sub 21 La Selección argentina junior femenina volvió a demostrar jerarquía en una competencia donde ya es protagonista habitual. Con un sólido 2-1 sobre Alemania, las dirigidas por Juan Martín López disputarán la semifinal este miércoles 10 de diciembre a las 18, frente a China, que venció 5-3 a Australia en un duelo electrizante.

Las Leoncitas llegan invictas y con un rendimiento en crecimiento, apoyadas en una estructura de juego agresiva, presión alta y eficacia en el área rival. Castellaro y Falasco sostienen la contundencia ofensiva de un plantel que mantiene la tradición de las grandes camadas del hockey argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sabaeluno/status/1998222079464992886&partner=&hide_thread=false Argentina es semifinalista en hockey



El seleccionado argentino de hockey sobre césped Las Leoncitas derrotó hoy a Alemania 2-1 y se clasificó a las semifinales del Mundial Junior 2025 que se desarrolla en Santiago de Chile.https://t.co/diXo01bHgw pic.twitter.com/YgNwE8z1t6 — hector sabaski (@sabaeluno) December 9, 2025 Las mendocinas que sueñan con hacer historia en Chile El equipo cuenta con dos jugadoras mendocinas entre las 18 convocadas: Sol Guignet y Milagros Alastra, piezas importantes en el recambio nacional. Además, Luciana Peralta acompaña al plantel como jugadora de reserva, también representando a la provincia en la élite juvenil mundial.

Con esta clasificación, Las Leoncitas lograron su octava semifinal en 11 ediciones del Mundial Junior. Argentina fue campeona en Terrassa 1993 y Santiago de Chile 2016, llegó a la final en 2001, 2009, 2013 y 2023, y obtuvo el tercer puesto en Corea del Sur 1997. Ahora, va por otro capítulo glorioso.