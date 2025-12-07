7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Las Leoncitas

Las Leoncitas avanzan en el Mundial con tres goles mendocinos: goleada, punta del grupo y ahora Alemania

La Selección de Las Leoncitas, con las mendocinas Guignet y Alastra, golearon 8–0 a Galés y ya están en cuartos del Mundial Junior. Repasá lo que se viene.

Guignet y Alastra, claves: tres goles mendocinos en la goleada que metió a Las Leoncitas en cuartos.

Guignet y Alastra, claves: tres goles mendocinos en la goleada que metió a Las Leoncitas en cuartos.

 Por Martín Sebastián Colucci

Las Leoncitas ya están en los cuartos de final del Mundial Junior de Chile tras un contundente 8–0 ante Galés, en una actuación donde brillaron las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra, autoras de tres de los goles argentinos. Con autoridad y ritmo arrollador, Argentina cerró la fase de grupos en lo más alto.

Guignet y Alastra, protagonistas de una goleada perfecta

A los dos minutos, Sol Guignet abrió el marcador con una definición precisa tras una jugada colectiva. Minutos más tarde, Milagros Alastra, especialista en el corto, amplió diferencias con un fijo letal que dejó sin reacción a la arquera galesa.

Lee además
Las Leoncitas, con dos mendocinas, igualaron ante Bélgica y siguen líderes en su grupo.

Las Leoncitas, con Sol Guignet y Milagros Alastra, empataron con Bélgica y siguen soñando en el Mundial Junior
Las mendocinas Milagros Alastra y Sol Guignet anotaron dos goles cada una en el debut mundialista de Las Leoncitas.

Debut soñado para Las Leoncitas: dobletes de las mendocinas Alastra y Guignet en el 13-0 a Zimbabwe

El tercer gol llegó gracias a Zoe Díaz, y antes del descanso la capitana Juana Castellaro puso el 4–0.

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y redondeó la goleada con conquistas de Catalina Stamati, Chiara Ambrosini, el segundo de Sol Guignet, y Lara Casas para cerrar el 8–0.

Tres de los ocho tantos fueron mendocinos, consolidando el enorme aporte provincial en este equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeonasARGHockey/status/1997499413330346020&partner=&hide_thread=false

Las Leoncitas líder del grupo y con Alemania en el horizonte

Luego del 13–0 a Zimbabue y el 1–1 contra Bélgica, las Leoncitas terminaron en lo más alto del grupo por diferencia de gol ante las europeas.

El próximo desafío será Alemania, el lunes 8 de diciembre, por un lugar en las semifinales del torneo.

El horario oficial aún no fue confirmado por la organización.

Los Leoncitos sin la final en La India

En el Mundial masculino Sub 21, Los Leoncitos chocaron este domingo 7 de diciembre ante España por el pase a la gran final. El equipo argentino quería sumar la tercera estrella junior, tras los títulos logrados en Holanda 2005 y La India 2021, pero no pudo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgFieldHockey/status/1997670411731943627&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Agustín Canapino campeón del Turismo Carretera 2025: el Titán logró su quinto título y quedó a uno de Traverso

Los Pumas 7s perdieron la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo: repunte enorme y cierre dramático

Franco Colapinto cerró último en Abu Dhabi: qué pasó con Alpine y cómo termina su temporada 2025

Lando Norris se consagró campeón del mundo en la Fórmula 1

Claudio "Chiqui" Tapia, reunión en la Casa Blanca antes del Mundial 2026 ¿Y con Trump?

El Handball cayó ante Francia en el Mundial, pero la mendocina Ayelén García se destacó y ahora van por Túnez

Este domingo se corre una nueva edición de la Media Maratón del Hospital Malargüe

Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

LO QUE SE LEE AHORA
Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera.
Gran premio

Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública
Grave

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina
Sabor local

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado
Peligroso

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

Te Puede Interesar

Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
recorrido

La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Por Facundo La Rosa
Javier Mieli ante una buenoa cosecha de dólares y viento de cola para 2026
Buena cosecha

Dólares 2026: El viento de cola y una nueva oportunidad para la economía de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez