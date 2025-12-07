Las Leoncitas avanzan en el Mundial con tres goles mendocinos: goleada, punta del grupo y ahora Alemania

Guignet y Alastra, claves: tres goles mendocinos en la goleada que metió a Las Leoncitas en cuartos.

Las Leoncitas ya están en los cuartos de final del Mundial Junior de Chile tras un contundente 8–0 ante Galés , en una actuación donde brillaron las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra , autoras de tres de los goles argentinos. Con autoridad y ritmo arrollador, Argentina cerró la fase de grupos en lo más alto.

A los dos minutos, Sol Guignet abrió el marcador con una definición precisa tras una jugada colectiva. Minutos más tarde, Milagros Alastra , especialista en el corto, amplió diferencias con un fijo letal que dejó sin reacción a la arquera galesa.

El tercer gol llegó gracias a Zoe Díaz , y antes del descanso la capitana Juana Castellaro puso el 4–0.

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y redondeó la goleada con conquistas de Catalina Stamati , Chiara Ambrosini , el segundo de Sol Guignet , y Lara Casas para cerrar el 8–0.

Tres de los ocho tantos fueron mendocinos, consolidando el enorme aporte provincial en este equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeonasARGHockey/status/1997499413330346020&partner=&hide_thread=false "LAS LEONCITAS VENCIERON A GALES Y ESTÁN EN CUARTOS DE FINAL" La Selección Junior superó por 8 a 0 a su par europeo en el cierre de la fase clasificatoria del Mundial. Argentina en los Cuartos de Final enfrentará a Alemania, el lunes que viene. #lasleoncitas #lasleonas pic.twitter.com/TvR3u17iJY — LasLeonasHockeyARG (@LeonasARGHockey) December 7, 2025

Las Leoncitas líder del grupo y con Alemania en el horizonte

Luego del 13–0 a Zimbabue y el 1–1 contra Bélgica, las Leoncitas terminaron en lo más alto del grupo por diferencia de gol ante las europeas.

El próximo desafío será Alemania, el lunes 8 de diciembre, por un lugar en las semifinales del torneo.

El horario oficial aún no fue confirmado por la organización.

Los Leoncitos sin la final en La India

En el Mundial masculino Sub 21, Los Leoncitos chocaron este domingo 7 de diciembre ante España por el pase a la gran final. El equipo argentino quería sumar la tercera estrella junior, tras los títulos logrados en Holanda 2005 y La India 2021, pero no pudo.