Las Leoncitas, con Sol Guignet y Milagros Alastra, empataron con Bélgica y siguen soñando en el Mundial Junior

Con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra, Las Leoncitas igualaron 1-1 con Bélgica y definirán su clasificación en la última fecha del Mundial Junior. Mirá lo que pasó.

Las Leoncitas, con dos mendocinas, igualaron ante Bélgica y siguen líderes en su grupo.

Las Leoncitas, con dos mendocinas, igualaron ante Bélgica y siguen líderes en su grupo.

 Por Martín Sebastián Colucci

Las Leoncitas, con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra, afrontaron una dura prueba en el Mundial Junior de Chile y empataron 1-1 ante Bélgica en un partido parejísimo. El resultado las mantiene en lo más alto del grupo y definirá su clasificación este domingo frente a Galés.

Lo que sucedió con Las Leoncitas

Las Leoncitas tuvieron una prueba complicada en la segunda fecha del Mundial de hockey sobre césped Junior que se realiza en Chile. Bélgica fue un rival de jerarquía y el resultado lo refleja: empate 1 a 1 para seguir en lo alto de la tabla mientras esperan el cierre de la fase inicial.

Argentina empezó de la mejor manera: Catalina Stamati abrió el marcador a los 14 minutos del partido, pero la ventaja no duró demasiado. Las europeas igualaron gracias al tanto de De Clerck, y desde allí el trámite fue muy parejo.

Con el 1-1 sentenciado, Las Leoncitas ya piensan en lo que viene. Galés será el rival de mañana desde las 20.15, en un duelo clave para definir la posición final del grupo. El objetivo será ganar por un buen margen para desplazar a Bélgica del primer puesto y llegar con ventaja a los cuartos de final.

Las mendocinas, protagonistas en un Mundial cada vez más exigente

Tanto Sol Guignet como Milagros Alastra mantienen un alto nivel en el torneo y fueron nuevamente titulares en un partido que exigió solidez, equilibrio y disciplina táctica. Su presencia es clave en un equipo que sueña con volver a pelear por un lugar en el podio mundialista.

