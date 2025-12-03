Debut soñado para Las Leoncitas: dobletes de las mendocinas Alastra y Guignet en el 13-0 a Zimbabwe

Las Leoncitas comenzaron el Mundial Junior de Hockey sobre Césped con una actuación arrolladora y sello mendocino. En el 13-0 sobre Zimbabwe, Milagros Alastra y Sol Guignet fueron figuras destacadas con dos goles cada una, en un debut que posiciona al seleccionado como firme candidato en Chile.
Alastra y Guignet, las mendocinas que lideraron la goleada del debut
El estreno argentino en el Mundial Junior de hockey sobre césped no pudo ser mejor: goleada 13-0 y protagonismo absoluto de las dos representantes mendocinas. Milagros Alastra, jugadora de la Universidad de Cuyo, marcó un doblete de córner corto y ratificó su peso ofensivo.
Por su parte, Sol Guignet, nacida en Liceo y actualmente en GEBA, mostró su habitual olfato goleador y también anotó dos tantos, convirtiéndose en una de las figuras del partido junto a su compañera provincial.
Un debut contundente y lo que viene para Las Leoncitas
Además de los goles mendocinos, completaron la goleada Catalina Stamati, Lourdes Pisthon (x3), Pilar Pisthon, Chiara Ambrosini (x3) y Delfina Persoglia, en una actuación que dejó a Argentina como una de las máximas candidatas del torneo.
El equipo volverá a presentarse el jueves 4 de diciembre ante Bélgica (20.15) y cerrará el grupo el sábado 6 de diciembre frente a Gales (20.15).
Lo que se viene para Las Leoncitos
Mientras tanto, Los Leoncitos ya están en cuartos de final y enfrentarán a Países Bajos, este viernes 5 de diciembre desde las 9 de la mañana.