Debut soñado para Las Leoncitas: dobletes de las mendocinas Alastra y Guignet en el 13-0 a Zimbabwe

Las mendocinas Milagros Alastra y Sol Guignet anotaron dos goles cada una en el debut mundialista de Las Leoncitas.

Las Leoncitas comenzaron el Mundial Junior de Hockey sobre Césped con una actuación arrolladora y sello mendocino. En el 13-0 sobre Zimbabwe, Milagros Alastra y Sol Guignet fueron figuras destacadas con dos goles cada una, en un debut que posiciona al seleccionado como firme candidato en Chile.

El estreno argentino en el Mundial Junior de hockey sobre césped no pudo ser mejor: goleada 13-0 y protagonismo absoluto de las dos representantes mendocinas. Milagros Alastra , jugadora de la Universidad de Cuyo, marcó un doblete de córner corto y ratificó su peso ofensivo.

Por su parte, Sol Guignet , nacida en Liceo y actualmente en GEBA, mostró su habitual olfato goleador y también anotó dos tantos, convirtiéndose en una de las figuras del partido junto a su compañera provincial.

La superioridad argentina fue total : 6-0 al descanso y otra ráfaga de goles en el complemento para evidenciar la diferencia entre ambos equipos.

Un debut contundente y lo que viene para Las Leoncitas

Además de los goles mendocinos, completaron la goleada Catalina Stamati, Lourdes Pisthon (x3), Pilar Pisthon, Chiara Ambrosini (x3) y Delfina Persoglia, en una actuación que dejó a Argentina como una de las máximas candidatas del torneo.

El equipo volverá a presentarse el jueves 4 de diciembre ante Bélgica (20.15) y cerrará el grupo el sábado 6 de diciembre frente a Gales (20.15).

Lo que se viene para Las Leoncitos

Mientras tanto, Los Leoncitos ya están en cuartos de final y enfrentarán a Países Bajos, este viernes 5 de diciembre desde las 9 de la mañana.