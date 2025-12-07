El Handball cayó ante Francia en el Mundial, pero la mendocina Ayelén García se destacó y ahora van por Túnez

Ayelén García aportó un gol y buen inicio defensivo en la derrota del Handball ante Francia.

La Selección Argentina femenina de Handball , con participación destacada de la mendocina Ayelén García , cayó 29–17 ante Francia , última campeona mundial, en la segunda fecha de la Main Round III del Mundial de Países Bajos–Dinamarca–Noruega 2025. Pese a la derrota, La Garra mostró pasajes sólidos y sigue en carrera por mejorar su ubicación final.

El comienzo del partido fue difícil para Argentina , que volvió a sufrir la defensa 6–0 francesa. Sin embargo, un pasaje sólido permitió equilibrar el juego: allí apareció la mendocina Ayelén García , quien aportó un gol importante y buenos minutos defensivos para sostener al equipo.

Las atajadas de Valentina Menucci (9 intervenciones) y los goles de Malena Cavo , Rocío Campigli y García le dieron aire a la Selección, aunque Francia mostró su jerarquía para cerrar el primer tiempo arriba 14–8.

En el complemento, Argentina volvió a sostener el ritmo con goles de Bono , Bolling , Gavilán y un vistoso fly de Micaela Casasola , pero la efectividad de la arquera francesa Hatadou Sako quebró definitivamente el partido. El 29–17 final reflejó la diferencia física y de rotación entre ambas selecciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/1997406918709502127&partner=&hide_thread=false La voz de la capitana



Tras la derrota frente a Francia , Rocío Campigli compartió sus sensaciones del partido y también habló sobre el desafío de ser la capitana de La Garra en este Mundial #GERNED2025. pic.twitter.com/H22UAwUECT — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) December 6, 2025

Lo que se viene: duelo clave ante Túnez y el cierre de la Main Round

Con esta derrota, Argentina queda en el fondo de la Main Round III, pero todavía tiene un objetivo concreto: llegar a la cuarta posición del grupo, lo que definiría su ubicación final entre los puestos 16 y 23 del Mundial.

El partido decisivo será el lunes 8 de diciembre a las 11:30 (hora argentina) ante Túnez, rival directo en la pelea por escalar posiciones.