El Handball cayó ante Francia en el Mundial, pero la mendocina Ayelén García se destacó y ahora van por Túnez

La Selección de Handball perdió 29–17 ante la campeona Francia, pero mostró pasajes firmes con aporte de la mendocina Ayelén García. Mirá lo que se viene.

Ayelén García aportó un gol y buen inicio defensivo en la derrota del Handball ante Francia.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina femenina de Handball, con participación destacada de la mendocina Ayelén García, cayó 29–17 ante Francia, última campeona mundial, en la segunda fecha de la Main Round III del Mundial de Países Bajos–Dinamarca–Noruega 2025. Pese a la derrota, La Garra mostró pasajes sólidos y sigue en carrera por mejorar su ubicación final.

La Garra batalló ante una potencia, con participación clave de la mendocina

El comienzo del partido fue difícil para Argentina, que volvió a sufrir la defensa 6–0 francesa. Sin embargo, un pasaje sólido permitió equilibrar el juego: allí apareció la mendocina Ayelén García, quien aportó un gol importante y buenos minutos defensivos para sostener al equipo.

Las atajadas de Valentina Menucci (9 intervenciones) y los goles de Malena Cavo, Rocío Campigli y García le dieron aire a la Selección, aunque Francia mostró su jerarquía para cerrar el primer tiempo arriba 14–8.

En el complemento, Argentina volvió a sostener el ritmo con goles de Bono, Bolling, Gavilán y un vistoso fly de Micaela Casasola, pero la efectividad de la arquera francesa Hatadou Sako quebró definitivamente el partido. El 29–17 final reflejó la diferencia física y de rotación entre ambas selecciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/1997406918709502127&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene: duelo clave ante Túnez y el cierre de la Main Round

Con esta derrota, Argentina queda en el fondo de la Main Round III, pero todavía tiene un objetivo concreto: llegar a la cuarta posición del grupo, lo que definiría su ubicación final entre los puestos 16 y 23 del Mundial.

El partido decisivo será el lunes 8 de diciembre a las 11:30 (hora argentina) ante Túnez, rival directo en la pelea por escalar posiciones.

