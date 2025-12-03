3 de diciembre de 2025
Argentina ganó y avanzó en el Mundial de Handball: presencia mendocina con Ayelén García en cancha

La Selección argentina de Handball venció a Egipto y clasificó a la Main Round con la mendocina Ayelén García como titular. Mirá cómo fue el triunfo.

La mendocina Ayelén García jugó de titular y anotó un gol en la victoria del Handball.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección argentina femenina de Handball logró un triunfo clave ante Egipto y selló su pase a la Main Round del Mundial de Alemania y Países Bajos. En un partido que marcó la recuperación del equipo tras dos derrotas, la mendocina Ayelén García fue titular y marcó uno de los 27 goles en la sólida actuación albiceleste.

Argentina se recuperó y aseguró la clasificación con aporte mendocino

Después de las caídas frente a Países Bajos y Australia —en partidos parejos donde la Garra compitió pero no pudo cerrar— Argentina llegó con la obligación de ganar. El inicio fue incómodo y Egipto aprovechó para irse al descanso 12-11, pero la Albiceleste mostró otra energía en el complemento: defendió mejor, ajustó el bloque central y fue más contundente en ataque.

En ese contexto, Ayelén García, quien viene afianzándose en la primera línea, integró el siete inicial y aportó un gol en una victoria que significó la tercera clasificación consecutiva de Argentina a la Main Round de un Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/1995922330938229081&partner=&hide_thread=false

Cavo, MVP del partido, y una Garra que mostró carácter

La figura del encuentro fue Malena Cavo, autora de seis goles y elegida MVP. Tras el triunfo, destacó el cambio de actitud del equipo: “Necesitábamos recuperar la confianza. En el segundo tiempo salió la garra interior: nos cerramos más en defensa, fuimos más fuertes en ataque y lo resolvimos”, explicó.

Lo que se viene para la Selección de Handball

Ahora, Argentina enfrentará tres desafíos de peso en la siguiente fase: Polonia (4/12 a las 11.30), Francia (6/12 a las 14) y Túnez (8/12 a las 11.30).

