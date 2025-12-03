Argentina ganó y avanzó en el Mundial de Handball: presencia mendocina con Ayelén García en cancha

La mendocina Ayelén García jugó de titular y anotó un gol en la victoria del Handball.

Por Martín Sebastián Colucci







La Selección argentina femenina de Handball logró un triunfo clave ante Egipto y selló su pase a la Main Round del Mundial de Alemania y Países Bajos. En un partido que marcó la recuperación del equipo tras dos derrotas, la mendocina Ayelén García fue titular y marcó uno de los 27 goles en la sólida actuación albiceleste.

Argentina se recuperó y aseguró la clasificación con aporte mendocino Después de las caídas frente a Países Bajos y Australia —en partidos parejos donde la Garra compitió pero no pudo cerrar— Argentina llegó con la obligación de ganar. El inicio fue incómodo y Egipto aprovechó para irse al descanso 12-11, pero la Albiceleste mostró otra energía en el complemento: defendió mejor, ajustó el bloque central y fue más contundente en ataque.

En ese contexto, Ayelén García, quien viene afianzándose en la primera línea, integró el siete inicial y aportó un gol en una victoria que significó la tercera clasificación consecutiva de Argentina a la Main Round de un Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/1995922330938229081&partner=&hide_thread=false ¡La Garra a la Main Round!



Argentina superó a Egipto en su tercer partido del Mundial, cerró 3º en el Grupo E y se metió en la segunda ronda del Mundial por tercera vez consecutiva. En la continuidad del torneo, la Selección se medirá ante Francia, Polonia y Túnez o China. pic.twitter.com/0wOaZtYqO0 — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) December 2, 2025 Cavo, MVP del partido, y una Garra que mostró carácter La figura del encuentro fue Malena Cavo, autora de seis goles y elegida MVP. Tras el triunfo, destacó el cambio de actitud del equipo: “Necesitábamos recuperar la confianza. En el segundo tiempo salió la garra interior: nos cerramos más en defensa, fuimos más fuertes en ataque y lo resolvimos”, explicó.

Lo que se viene para la Selección de Handball Ahora, Argentina enfrentará tres desafíos de peso en la siguiente fase: Polonia (4/12 a las 11.30), Francia (6/12 a las 14) y Túnez (8/12 a las 11.30).