Habrá dos jugadoras mendocinas en el Mundial de Handball femenino 2025

El Mundial de Handball femenino 2025 comienza hoy en Países Bajos y Alemania, con la participación de 32 selecciones. La Selección Argentina integra el Grupo E, junto a Países Bajos, Austria y Egipto, y contará con la presencia de dos mendocinas entre las 16 convocadas: Macarena Sans y Ayelén García, ambas jugadoras del club español Beti-Onak.
La trayectoria de Macarena Sans y Ayelén García, orgullo mendocino
Macarena Sans (29 años) se formó en el Club Mendoza de Regatas y dio el salto internacional en 2018 cuando emigró al Beti-Onak. Con la selección argentina acumula 109 partidos y experiencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, además de cinco Mundiales (2015, 2017, 2019, 2021 y este 2025). Es una de las referentes del plantel.
Ayelén García (24 años) nació en San Rafael y comenzó su camino en el Polideportivo N.º 2, luego convertido en el Club Andes. En 2018 pasó a River Plate, y desde 2022 juega en Navarra, también para Beti-Onak. Suma 62 presencias en la selección mayor y ya disputó los Mundiales de 2019 y 2021.
La presencia de ambas en la lista final confirma el destacado nivel de la escuela mendocina de handball.
Calendario argentino, formato y rivales del Mundial
Argentina debutará el viernes 28 de noviembre a las 16:30 ante Países Bajos, uno de los favoritos. Luego jugará:
Domingo 30/11 – 14:00: vs Austria
Martes 2/12 – 14:00: vs Egipto
Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Main Round, arrastrando puntos, y se cruzarán con los mejores del Grupo F, integrado por Francia, Polonia, Túnez y China.
El torneo marcará la 13ª participación argentina, la 12ª consecutiva desde su debut en Noruega/Dinamarca 1999.
Cómo llegó la Selección al Mundial y qué partidos abren el torneo
Debido a que gran parte del plantel juega en clubes europeos, la preparación, bajo la conducción de Mariano Muñoz, se realizó en cuatro etapas en España. El equipo se concentró en Rotterdam desde el 21 de noviembre.
En la apertura del Mundial, hoy jugarán:
Grupo D – Treveris (Alemania): España vs Paraguay y Montenegro vs Islas Feroe
Grupo C – Stuttgart (Alemania): Alemania vs Islandia y Serbia vs Uruguay