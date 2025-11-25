25 de noviembre de 2025
Playoffs Torneo Clausura 2025: clasificados confirmados y los cruces de cuartos que prometen un gran final

Torneo Clausura de fútbol 2025: ya están los equipos clasificados y los cruces de 4tos de final. Mirá cómo quedó el cuadro y qué partidos definirán el torneo.

Los playoffs del Torneo Clausura ya tienen mapa definido rumbo a la gran final y Boca se mete entre los mejores.

Por Sitio Andino Deportes

El Torneo Clausura de fútbol 2025 entró en su fase más caliente y los playoffs ya están en marcha. Con la permanencia, los descensos y la Tabla Anual definidos, quedaron confirmados los clasificados de cada zona y los cruces de cuartos de final, que prometen jornadas vibrantes rumbo a la gran final en cancha neutral.

Los equipos que lograron meterse entre los mejores fueron:

Zona A:

Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes.

Zona B:

Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres.

Así quedaron los cruces del Torneo Clausura: resultados de octavos y cuadro de cuartos

Los octavos de final se disputaron con varios golpes y sorpresas:

  • Boca (1° A) 2 – Talleres (8° B) 0

  • Vélez (4° B) 0 – Argentinos Juniors (5° A) 2

  • Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A) (pendiente)

  • Racing (3° A) 3 – River (6° B) 2

  • Rosario Central (1° B) 0 – Estudiantes (8° A) 1 —batacazo—

  • Central Córdoba (4° A) 2 – San Lorenzo (5° B) 1

  • Unión (2° A) 1 – Gimnasia (7° B) 2 —otro golpe—

  • Deportivo Riestra (3° B) 0 – Barracas Central (6° A) 1

Con esos resultados, así se armó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura:

  • Boca vs. Argentinos Juniors

  • Lanús o Tigre vs. Racing

  • Estudiantes vs. Central Córdoba

  • Gimnasia vs. Barracas Central

