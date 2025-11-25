Playoffs Torneo Clausura 2025: clasificados confirmados y los cruces de cuartos que prometen un gran final

Por Sitio Andino Deportes 25 de noviembre de 2025 - 07:46
El
entró en su fase más caliente y los Torneo Clausura de fútbol 2025 playoffs ya están en marcha. Con la permanencia, los descensos y la Tabla Anual definidos, quedaron confirmados los clasificados de cada zona y los cruces de cuartos de final, que prometen jornadas vibrantes rumbo a la gran final en cancha neutral.
Playoffs Torneo Clausura 2025: los 16 clasificados de cada zona en partidos a El formato establece que los ocho mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final, partido único, siempre con ventaja de localía para el mejor posicionado. La final, como en el Apertura, será en cancha neutral.
Los equipos que lograron meterse entre los mejores fueron:
Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes.
Zona B:
Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres. Así quedaron los cruces del Torneo Clausura : resultados de octavos y cuadro de cuartos
Los octavos de final se disputaron con varios golpes y sorpresas:
Boca (1° A) 2 – Talleres (8° B) 0
Vélez (4° B) 0 – Argentinos Juniors (5° A) 2
Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)
(pendiente)
Racing (3° A) 3 – River (6° B) 2
Rosario Central (1° B) 0 – Estudiantes (8° A) 1 —batacazo—
Central Córdoba (4° A) 2 – San Lorenzo (5° B) 1
Unión (2° A) 1 – Gimnasia (7° B) 2 —otro golpe—
Deportivo Riestra (3° B) 0 – Barracas Central (6° A) 1
Con esos resultados, así se armó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura:
Boca vs. Argentinos Juniors
Lanús o Tigre vs. Racing
Estudiantes vs. Central Córdoba
Gimnasia vs. Barracas Central