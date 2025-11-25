Playoffs Torneo Clausura 2025: clasificados confirmados y los cruces de cuartos que prometen un gran final

Los playoffs del Torneo Clausura ya tienen mapa definido rumbo a la gran final y Boca se mete entre los mejores.

Por Sitio Andino Deportes







El Torneo Clausura de fútbol 2025 entró en su fase más caliente y los playoffs ya están en marcha. Con la permanencia, los descensos y la Tabla Anual definidos, quedaron confirmados los clasificados de cada zona y los cruces de cuartos de final, que prometen jornadas vibrantes rumbo a la gran final en cancha neutral.

Playoffs Torneo Clausura 2025: los 16 clasificados de cada zona El formato establece que los ocho mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final, en partidos a partido único, siempre con ventaja de localía para el mejor posicionado. La final, como en el Apertura, será en cancha neutral.

Los equipos que lograron meterse entre los mejores fueron:

Zona A:

Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes. Zona B: Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres. Embed Así quedaron los cruces del Torneo Clausura: resultados de octavos y cuadro de cuartos Los octavos de final se disputaron con varios golpes y sorpresas: Boca (1° A) 2 – Talleres (8° B) 0

Vélez (4° B) 0 – Argentinos Juniors (5° A) 2

Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A) (pendiente)

Racing (3° A) 3 – River (6° B) 2

Rosario Central (1° B) 0 – Estudiantes (8° A) 1 —batacazo—

Central Córdoba (4° A) 2 – San Lorenzo (5° B) 1

Unión (2° A) 1 – Gimnasia (7° B) 2 —otro golpe—

Deportivo Riestra (3° B) 0 – Barracas Central (6° A) 1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1993152268560990281&partner=&hide_thread=false CON UN CRUCE POR CONFIRMAR, ASÍ ESTÁ EL CUADRO DEL CLAUSURA



Lanús y Tigre definirán este miércoles el último cupo para los cuartos de final



Boca Argentinos Juniors

Estudiantes Central Córdoba

Barracas Gimnasia



Podría haber clásico de La Plata en una… pic.twitter.com/2sLo0V9vtg — Diario Olé (@DiarioOle) November 25, 2025 Con esos resultados, así se armó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura: Boca vs. Argentinos Juniors

Lanús o Tigre vs. Racing

Estudiantes vs. Central Córdoba

Gimnasia vs. Barracas Central