23 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
cara a cara

Boca y Talleres se enfrentan por os octavos del Clausura: hora y dónde verlo

Boca Juniors y Talleres de Córdoba se enfrentan en La Bombonera por los octavos del Torneo Clausura 2025. Conocé fecha, hora, TV y cómo llegan los dos equipos.

Boca recibe a Talleres en La Bombonera por los octavos del Clausura 2025.

Boca recibe a Talleres en La Bombonera por los octavos del Clausura 2025.

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors y Talleres de Córdoba se enfrentan este domingo 23 de noviembre en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura de fútbol 2025, en un duelo que combina historia, actualidad y aspiraciones altas. El equipo de Claudio Ubeda busca ratificar su chapa de candidato, mientras que la T de Carlos Tevez intenta convertirse en la gran revelación del torneo.

Un duelo clave del Torneo Clausura 2025

El choque entre Boca y Talleres llega en un momento decisivo del certamen. El Xeneize, ganador del Grupo A, arrastra una racha positiva y ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2026, lo que lo posiciona como uno de los máximos favoritos a pelear el título.

Lee además
Facundo Tello será el árbitro del clásico Racing–River por los octavos del Torneo Clausura.
el detalle completo

Jueces en los octavos del Torneo Clausura 2025: horarios, sedes y todas las designaciones oficiales de la AFA
La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de los octavos de final rumbo a los cuartos del Torneo Clausura.
a todo o nada

Torneo Clausura: días y horarios confirmados para los octavos de final de los Playoffs

Del otro lado aparece Talleres, que finalizó 8° en la Zona B y viene de un año complejo, en el que llegó a pelear por la permanencia. Sin embargo, el crecimiento futbolístico en el tramo final del campeonato le permite soñar con dar uno de los golpes de los octavos.

Los jugadores a seguir: figuras, claves y roles determinantes para el fútbol

En Boca, todas las miradas estarán puestas en Leandro Paredes, el motor futbolístico del equipo. La conducción del ex PSG se complementa con la explosión de Exequiel Zeballos, el equilibrio de Milton Delgado y la solidez de Ayrton Costa, tres nombres que forman parte de una estructura confiable y competitiva.

Por el lado de Talleres, el conjunto dirigido por Carlos Tevez llega con jugadores que pasaron por buenos momentos individuales en la temporada: Augusto Schott, Alejandro Galarza, Ulises Ortegoza y Luis Angulo. Su rendimiento será fundamental para que la T pueda sostener la intensidad en uno de los estadios más difíciles del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1992427901556330986&partner=&hide_thread=false

Cómo llegan Boca y Talleres al cruce

Boca atraviesa un presente inmejorable. Acumula cuatro victorias consecutivas, incluyendo un 2-0 ante Tigre luego de haber vencido a River en el clásico. El equipo de Ubeda cerró la primera fase en lo más alto de la Zona A y llega con confianza total.

Talleres, en cambio, terminó pero muestra una mejora notable: solo perdió uno de sus últimos nueve partidos y viene de igualar sin goles ante Instituto. Para Tevez, este es un duelo ideal para consolidar una idea de juego que viene creciendo fecha tras fecha.

El último antecedente entre Boca y Talleres

El cruce previo entre ambos se dio el 7 de septiembre de 2024, por los octavos de final de la Copa Argentina. En aquella ocasión empataron 1-1 en los 90 minutos y Boca avanzó por penales.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV

  • Día: domingo 23 de noviembre

  • Horario:

    • 20:00 (Argentina, Chile, Uruguay)

    • 18:00 (Colombia, Perú, Ecuador)

  • TV en vivo: TNT Sports

La síntesis de Boca vs Talleres

Embed

Temas
Seguí leyendo

¿Llega Paulo Dybala a Boca en 2026? La frase de Leandro Paredes que encendió la duda y el debate Xeneize

¡Tomás Vitar campeón! El mendocino ganó en La Plata y se coronó en la Clase 3 del Turismo Pista

Los Pumas, con Isgró y González, carecieron de eficacia y no alcanzó para desnivelar a Inglaterra

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la F1: ya prepara el viaje a Qatar tras el GP de Las Vegas

Franco Colapinto explotó tras el GP de F1 de Las Vegas: durísima crítica al auto y a la estrategia de Alpine

Copa Davis: el sorteo determinó el camino de Argentina en la edición 2026

Lionel Messi busca otra noche decisiva: Inter Miami visita a Cincinnati por la semifinal del Este

Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas
Daños en el Alpine y quejas por la estrategia

Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.
Educación

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Encantador

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal

Gene McBurney, presidente de ECM Capital Advisors, junto al gobernador Alfredo Cornejo; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y el director de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.
litio y crobre

Minería: referentes del financiamiento global apuntan a Mendoza como nuevo polo de inversión

Te Puede Interesar

La productividad operativa de la unidad creció más del 200%, especialmente tras la incorporación de nuevo personal
Patrullaje inteligente y análisis delictivo

Seguridad en Mendoza: así trabaja la unidad policial que se dedica a la prevención del delito

Por Carla Canizzaro
Donación de sangre: por el inicio de las vacaciones, preocupa la caída del stock en Mendoza.
Solidaridad

Donación de sangre: por el inicio de las vacaciones, preocupa la caída del stock en Mendoza

Por Natalia Mantineo
El oficialismo provincial se rearma para los comicios municipales del año que viene.
Comicios desdoblados en seis comunas

Elecciones municipales en febrero: la UCR revalida su alianza con Milei y busca sumar intendentes ajenos

Por Facundo La Rosa