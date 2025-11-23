Boca y Talleres se enfrentan por os octavos del Clausura: hora y dónde verlo

Boca Juniors y Talleres de Córdoba se enfrentan este domingo 23 de noviembre en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura de fútbol 2025 , en un duelo que combina historia, actualidad y aspiraciones altas. El equipo de Claudio Ubeda busca ratificar su chapa de candidato, mientras que la T de Carlos Tevez intenta convertirse en la gran revelación del torneo.

El choque entre Boca y Talleres llega en un momento decisivo del certamen. El Xeneize , ganador del Grupo A , arrastra una racha positiva y ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2026 , lo que lo posiciona como uno de los máximos favoritos a pelear el título.

Del otro lado aparece Talleres , que finalizó 8° en la Zona B y viene de un año complejo, en el que llegó a pelear por la permanencia. Sin embargo, el crecimiento futbolístico en el tramo final del campeonato le permite soñar con dar uno de los golpes de los octavos.

Ambos llegan con motivaciones fuertes y contextos muy distintos, lo que convierte al cruce en uno de los más atractivos de la instancia.

Los jugadores a seguir: figuras, claves y roles determinantes para el fútbol

En Boca, todas las miradas estarán puestas en Leandro Paredes, el motor futbolístico del equipo. La conducción del ex PSG se complementa con la explosión de Exequiel Zeballos, el equilibrio de Milton Delgado y la solidez de Ayrton Costa, tres nombres que forman parte de una estructura confiable y competitiva.

Por el lado de Talleres, el conjunto dirigido por Carlos Tevez llega con jugadores que pasaron por buenos momentos individuales en la temporada: Augusto Schott, Alejandro Galarza, Ulises Ortegoza y Luis Angulo. Su rendimiento será fundamental para que la T pueda sostener la intensidad en uno de los estadios más difíciles del país.

Cómo llegan Boca y Talleres al cruce

Boca atraviesa un presente inmejorable. Acumula cuatro victorias consecutivas, incluyendo un 2-0 ante Tigre luego de haber vencido a River en el clásico. El equipo de Ubeda cerró la primera fase en lo más alto de la Zona A y llega con confianza total.

Talleres, en cambio, terminó 8° pero muestra una mejora notable: solo perdió uno de sus últimos nueve partidos y viene de igualar sin goles ante Instituto. Para Tevez, este es un duelo ideal para consolidar una idea de juego que viene creciendo fecha tras fecha.

El último antecedente entre Boca y Talleres

El cruce previo entre ambos se dio el 7 de septiembre de 2024, por los octavos de final de la Copa Argentina. En aquella ocasión empataron 1-1 en los 90 minutos y Boca avanzó por penales.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV

Día: domingo 23 de noviembre

Horario: 20:00 (Argentina, Chile, Uruguay) 18:00 (Colombia, Perú, Ecuador)

TV en vivo: TNT Sports

