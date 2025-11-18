Torneo Clausura: días y horarios confirmados para los octavos de final de los Playoffs

La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de los octavos de final rumbo a los cuartos del Torneo Clausura.

Los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura se disputarán este fin de semana y la Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de todos los encuentros, que podrán seguirse con la cobertura en vivo de Sitio Andino. La actividad comenzará el sábado con dos partidos.

El primer encuentro será a las 20, cuando Vélez reciba a Argentinos Juniors. Más tarde, desde las 22, Central Córdoba de Santiago del Estero jugará ante San Lorenzo en el estadio Alfredo Terrera.

La programación seguirá el domingo con el duelo entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, desde las 17.30. Será una reedición del cruce que ambos protagonizaron en los octavos del Torneo Apertura, donde el “Canalla” se impuso 2-0 tras haber sido también líder de zona. A las 20, Boca jugará en La Bombonera frente a Talleres de Córdoba, luego de haber terminado primero en la Zona A con un gran cierre de la fase regular.

Lunes con triple jornada – Racing vs River, el cruce destacado; cierre el miércoles El lunes habrá tres partidos en una jornada clave para la definición del cuadro: a las 17, jugarán Deportivo Riestra ante Barracas Central; a las 19.30 se disputará el duelo más esperado de los octavos, cuando Racing reciba a River en Avellaneda, en un encuentro que llega con la expectativa de cortar la mala racha de la Academia frente al Millonario. La fecha se cerrará a las 22, en Santa Fe, con Unión frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El cronograma se completará el miércoles, cuando Lanús reciba a Tigre desde las 21.30. El encuentro se reprogramó debido a que el Granate disputará el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil. Cronograma completo de los octavos de final del Torneo Clausura Sábado 22/11 Vélez vs. Argentinos Juniors – 20:00 Central Córdoba (SdE) vs. San Lorenzo – 22:00 Domingo 23/11 Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata – 17:30 Boca vs. Talleres de Córdoba – 20:00 Lunes 24/11 Deportivo Riestra vs. Barracas Central – 17:00 Racing vs. River – 19:30 Unión de Santa Fe vs. Gimnasia y Esgrima La Plata – 22:00 Miércoles 26/11 Lanús vs. Tigre – 21:30