Torneo Clausura 2025: así quedaron los cruces de octavos de final rumbo a los Playoffs del fútbol argentino

El Torneo Clausura 2025 finalizó su fase regular y quedaron confirmados los cruces de octavos de final del fútbol argentino. Los mejores ocho de cada zona se medirán a un partido rumbo a los Playoffs y la lucha por el título. Boca y Rosario Central cerraron como líderes de sus grupos.
Cómo se definieron los octavos del Torneo Clausura 2025
La goleada de Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 0 ante Platense marcó el cierre de la fase regular y ordenó la clasificación final. En la Zona A, Boca terminó primero con 29 puntos, seguido por Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes.
Boca tuvo regularidad en la Zona A, con solidez defensiva y variantes ofensivas importantes. En la Zona B, Rosario Central combinó eficacia en ataque y fortaleza en condición de local, lo que lo proyecta como uno de los candidatos a los Playoffs del Torneo Clausura 2025.
Cruces de octavos que pueden ser determinantes
En el resto de los emparejamientos aparecen duelos de estilos muy distintos. Racing vs River Plate se perfila como uno de los encuentros más esperados por la jerarquía de ambos planteles, mientras que Lanús vs Tigre y Vélez vs Argentinos Juniors prometen intensidad táctica y margen para una definición cerrada.
Lo que se juega en estos Playoffs del Clausura 2025
Los equipos buscan no solo avanzar hacia los cuartos de final, sino también asegurar mejores posiciones para futuros certámenes, clasificación a copas internacionales y objetivos contractuales vinculados al rendimiento en el Torneo Clausura 2025.
Al ser duelos a partido único, cualquier detalle puede modificar el rumbo del torneo: estados de campo, rendimiento en balones detenidos, eficacia en áreas y administración del desgaste.
Los resultados del Torneo Clausura y lo que se viene