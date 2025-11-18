Torneo Clausura 2025: así quedaron los cruces de octavos de final rumbo a los Playoffs del fútbol argentino

Todos los duelos confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

El Torneo Clausura 2025 finalizó su fase regular y quedaron confirmados los cruces de octavos de final del fútbol argentino. Los mejores ocho de cada zona se medirán a un partido rumbo a los Playoffs y la lucha por el título. Boca y Rosario Central cerraron como líderes de sus grupos.

La goleada de Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 0 ante Platense marcó el cierre de la fase regular y ordenó la clasificación final. En la Zona A , Boca terminó primero con 29 puntos, seguido por Unión , Racing , Central Córdoba , Argentinos Juniors , Barracas Central , Tigre y Estudiantes .

En la Zona B , el mejor fue Rosario Central , que sumó 31 unidades, escoltado por Lanús , Deportivo Riestra , Vélez Sarsfield , San Lorenzo , River Plate , Gimnasia y Talleres de Córdoba .

Con estos resultados, se construyó el cuadro de octavos , que se disputará a partido único, con ventaja de localía para los mejores ubicados en cada zona.

Cruces confirmados del Torneo Clausura 2025

Lado Izquierdo de la llave

1A Boca vs 8B Talleres

4B Vélez vs 5A Argentinos Juniors

2B Lanús vs 7A Tigre

3A Racing vs 6B River Plate

Lado Derecho de la llave

1B Rosario Central vs 8A Estudiantes

4A Central Córdoba vs 5B San Lorenzo

2A Unión vs 7B Gimnasia

3B Riestra vs 6A Barracas Central

La localía será para los equipos mejor ubicados en la tabla general de cada zona, mientras que en caso de empate se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Cómo llegan los candidatos del Clausura 2025

Equipos líderes en la tabla

Boca tuvo regularidad en la Zona A, con solidez defensiva y variantes ofensivas importantes. En la Zona B, Rosario Central combinó eficacia en ataque y fortaleza en condición de local, lo que lo proyecta como uno de los candidatos a los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

Cruces de octavos que pueden ser determinantes

En el resto de los emparejamientos aparecen duelos de estilos muy distintos. Racing vs River Plate se perfila como uno de los encuentros más esperados por la jerarquía de ambos planteles, mientras que Lanús vs Tigre y Vélez vs Argentinos Juniors prometen intensidad táctica y margen para una definición cerrada.

Lo que se juega en estos Playoffs del Clausura 2025

Los equipos buscan no solo avanzar hacia los cuartos de final, sino también asegurar mejores posiciones para futuros certámenes, clasificación a copas internacionales y objetivos contractuales vinculados al rendimiento en el Torneo Clausura 2025.

Al ser duelos a partido único, cualquier detalle puede modificar el rumbo del torneo: estados de campo, rendimiento en balones detenidos, eficacia en áreas y administración del desgaste.

