Fútbol de Primera: a qué hora juega la Lepra ante Defensa y Justicia y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Halcón por la última fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra la tiene complicada.

La Lepra la tiene complicada.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia despide un 2025 histórico enfrentando a Defensa y Justicia este lunes desde las 17:00 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la última fecha del Torneo Clausura. Sin chances de clasificación, el equipo de Alfredo Berti buscará cerrar el año con una sonrisa tras conquistar la Copa Argentina y asegurar su pase a la Copa Libertadores.

El duelo entre el Halcón y la Lepra se transmitirá por ESPN 2.

El conjunto azul del Parque ya no pelea por los Playoffs, pero se presentará en Florencio Varela con la intención de mantener la competitividad y dar rodaje a jugadores que podrían formar parte del plantel internacional 2026.

El título de la Copa Argentina, conseguido ante Argentinos, le dio al club su primer trofeo en la era profesional y la clasificación histórica a la Copa Libertadores, un hito impensado hace apenas un año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1990253663961436174&partner=&hide_thread=false

Berti y su idea de continuidad

El técnico Alfredo Berti, artífice de la campaña más importante en la historia del club, tiene previsto mantener una base titular con algunos retoques.

La Lepra cerrará así un calendario cargado, donde la conquista de la Copa Argentina eclipsó los altibajos del Clausura, y donde Berti consolidó un grupo que se ganó el respeto de todo el fútbol argentino.

Defensa se juega todo, la Lepra disfruta

Mientras Defensa y Justicia buscará la victoria para intentar meterse en los Playoffs, Independiente Rivadavia llega sin presiones, pero con la motivación de terminar el año entre los mejores.

El Halcón, que suma tres derrotas consecutivas (Unión, Huracán y Racing), está obligado a ganar y esperar otros resultados, mientras que los mendocinos solo piensan en cerrar su temporada de ensueño con buen juego y compromiso.

La síntesis de la Lepra

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

