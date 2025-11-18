Sóftbol: la UNCuyo campeón invicto de la Copa Spring en Rosario y con doble premio individual

La UNCuyo impuso su Sóftbol ganó la Copa Spring en Rosario sin perder ningún partido.

El equipo de Sóftbol de la UNCuyo se consagró campeón invicto de la Copa Spring de Rosario , disputada el último fin de semana en la provincia de Santa Fe. Bajo la conducción de los coaches Bregant–Bregant , el conjunto mendocino mostró un nivel de juego sobresaliente , ganó todos sus encuentros y obtuvo, además, dos distinciones individuales clave.

La delegación mendocina viajó a Rosario con un plantel compacto , sólido en defensa y eficaz en ofensiva. Desde el primer partido, el equipo dejó en claro que era candidato serio a quedarse con el título. En la Zona A , comenzó con una victoria 4-0 ante Tigres y más tarde superó 5-2 a Fábrica de Armas , resultados que le permitieron clasificar a los playoffs como líder de su grupo.

a todo o nada

a todo o nada Torneo Clausura: días y horarios confirmados para los octavos de final de los Playoffs

polideportivo Un equipo de San Rafael obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Rafting disputado en Aluminé

En semifinales , el equipo universitario venció 7-3 a Patronato , asegurando el pase a la definición del torneo. La final lo volvió a cruzar con Tigres , rival al que ya había derrotado en la fase de grupos.

La final fue un verdadero despliegue de autoridad. UNCuyo se impuso 7-0 con una actuación determinante de su lanzador, Julián Reitober , quien no solo guio al equipo desde el círculo de pitcheo, sino que además fue elegido Mejor Lanzador del torneo , reflejando la contundencia de su desempeño durante toda la competencia.

UNCuyo campeón invicto de la Copa Spring en Rosario El equipo mendocino arrasó en el torneo: ganó todos sus partidos y venció 7-0 a Tigres en la final. #Softbol #Mendoza #UNCuyo #CopaSpring #Rosario pic.twitter.com/T5RMaZBJ2c

Por su parte, Esteban Milessi fue elegido MVP de la Copa Spring, premio que destaca su contribución ofensiva y defensiva en el desarrollo general del certamen. Dos reconocimientos que consolidan la consagración mendocina.

Plantel campeón

El equipo que representó a Mendoza estuvo integrado por: Federico Sfreddo, Jerónimo Sfreddo, Jasio Piwnicki, Andrés Comandone, Julián Reitober, José Fernández, Nicolás Bregant, Esteban Milessi, Tomás Bregant, Gaspar Mezzorana y Bautista Fernández Cardozo. Todos ellos formaron parte de una campaña sin fisuras, construida desde una defensa ordenada, inteligencia táctica y una ofensiva consistente en los momentos más exigentes.

Desarrollo del torneo y posiciones finales

Además de UNCuyo, participaron Tigres, Patronato, Fábrica de Armas, Brewers y Fénix, en un certamen que reunió a equipos con historia y proyección dentro del softbol nacional.

Las posiciones finales fueron las siguientes:

1° UNCuyo

2° Tigres

3° Patronato

4° Fábrica de Armas

5° Brewers

6° Fénix

La final fue arbitrada por Nicolás Deu, Pablo Bourgeois, José Bracony y Daniel Aranaz, integrantes de la Asociación de Árbitros de Paraná, quienes llevaron adelante el encuentro decisivo con precisión y buena lectura del juego.