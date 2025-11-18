18 de noviembre de 2025
Sóftbol: la UNCuyo campeón invicto de la Copa Spring en Rosario y con doble premio individual

El equipo de la UNCuyo se coronó campeón invicto de Sóftbol en la Copa Spring de Rosario. Repasá todo lo sucedido.

La UNCuyo impuso su Sóftbol ganó la Copa Spring en Rosario sin perder ningún partido.

 Por Martín Sebastián Colucci

El equipo de Sóftbol de la UNCuyo se consagró campeón invicto de la Copa Spring de Rosario, disputada el último fin de semana en la provincia de Santa Fe. Bajo la conducción de los coaches Bregant–Bregant, el conjunto mendocino mostró un nivel de juego sobresaliente, ganó todos sus encuentros y obtuvo, además, dos distinciones individuales clave.

El Club UNCuyo, campeón con autoridad de la Copa Spring

La delegación mendocina viajó a Rosario con un plantel compacto, sólido en defensa y eficaz en ofensiva. Desde el primer partido, el equipo dejó en claro que era candidato serio a quedarse con el título. En la Zona A, comenzó con una victoria 4-0 ante Tigres y más tarde superó 5-2 a Fábrica de Armas, resultados que le permitieron clasificar a los playoffs como líder de su grupo.

En semifinales, el equipo universitario venció 7-3 a Patronato, asegurando el pase a la definición del torneo. La final lo volvió a cruzar con Tigres, rival al que ya había derrotado en la fase de grupos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1990736592449818998&partner=&hide_thread=false

Final a puro dominio y distinciones individuales

La final fue un verdadero despliegue de autoridad. UNCuyo se impuso 7-0 con una actuación determinante de su lanzador, Julián Reitober, quien no solo guio al equipo desde el círculo de pitcheo, sino que además fue elegido Mejor Lanzador del torneo, reflejando la contundencia de su desempeño durante toda la competencia.

Por su parte, Esteban Milessi fue elegido MVP de la Copa Spring, premio que destaca su contribución ofensiva y defensiva en el desarrollo general del certamen. Dos reconocimientos que consolidan la consagración mendocina.

Plantel campeón

El equipo que representó a Mendoza estuvo integrado por: Federico Sfreddo, Jerónimo Sfreddo, Jasio Piwnicki, Andrés Comandone, Julián Reitober, José Fernández, Nicolás Bregant, Esteban Milessi, Tomás Bregant, Gaspar Mezzorana y Bautista Fernández Cardozo. Todos ellos formaron parte de una campaña sin fisuras, construida desde una defensa ordenada, inteligencia táctica y una ofensiva consistente en los momentos más exigentes.

Desarrollo del torneo y posiciones finales

Además de UNCuyo, participaron Tigres, Patronato, Fábrica de Armas, Brewers y Fénix, en un certamen que reunió a equipos con historia y proyección dentro del softbol nacional.

Las posiciones finales fueron las siguientes:

1° UNCuyo

2° Tigres

3° Patronato

4° Fábrica de Armas

5° Brewers

6° Fénix

La final fue arbitrada por Nicolás Deu, Pablo Bourgeois, José Bracony y Daniel Aranaz, integrantes de la Asociación de Árbitros de Paraná, quienes llevaron adelante el encuentro decisivo con precisión y buena lectura del juego.

