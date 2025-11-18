18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
polideportivo

Temporada de Ruta mendocina: Contreras ganó el Criterium de Apertura en Junín

Bruno “Chuky” Contreras se impuso en el Criterium de Apertura de la dura Temporada de Ruta 2025/26 en Junín. Conocé los resultados completos y lo que viene.

Bruno “Chuky” Contreras abrió la Temporada de Ruta 2025/2026 con una victoria contundente.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Criterium de Apertura de la Temporada de Ruta 2025/2026 se disputó en el departamento de Junín, donde el ciclista Bruno “Chuky” Contreras (Municipalidad de Guaymallén) celebró una victoria sólida en una jornada de gran ritmo competitivo, pelotón numeroso y un regreso esperado del ciclismo rutero mendocino.

Dominio del equipo Municipalidad de Guaymallén en el inicio de temporada

La prueba se desarrolló sobre un circuito de 30 kilómetros al que se le giraron cuatro vueltas, completando aproximadamente 130 kilómetros a velocidad sostenida. El trabajo colectivo del equipo Municipalidad de Guaymallén fue determinante para controlar los intentos de fuga y asegurar el sprint final.

El podio principal quedó conformado por Contreras como ganador, seguido por su compañero Iván Escudero, logrando un 1-2 clave para el equipo del Gran Mendoza. El tercer puesto fue para Ángel Oropel, representante de Chimbas Te Quiero, de notable regularidad durante toda la carrera.

Resultados oficiales por categorías

Además de la élite, el Criterium consagró campeones en otras divisiones que dieron un marco completo a la apertura del calendario.

Categoría Juveniles

  • Esteban Mena

  • Máximo Salinas

  • Lautaro Barro

Categoría Master

  • Daniel Zumer

  • Pablo Jalif

  • David Funes

Categoría Damas

  • Laura Bugarin

  • Leonela Peviley

  • Alejandra Ávila

  • Caterina Previley

  • Florencia Bajout

Categoría Élite

  • Bruno “Chuky” Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

  • Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén)

  • Ángel Oropel (Chimbas Te Quiero)

  • Lucas Zumer (Municipalidad de Guaymallén)

  • José Maldonado

Un pelotón multicolor que volvió a las rutas mendocinas

Desde la organización se destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Junín, el apoyo de las familias y la participación constante de equipos y ciclistas que fortalecen la estructura deportiva provincial. La presencia de corredores de diferentes puntos de Mendoza y San Juan volvió a teñir las rutas de un pelotón multicolor que anima cada fecha del calendario.

Próxima fecha confirmada en Maipú: día, lugar y recorrido

La Temporada de Ruta 2025/2026 continuará con la segunda jornada competitiva el domingo 23 de noviembre, en calle Juan José Paso, departamento de Maipú, con nuevo circuito y largada programada para horas de la mañana. Equipos, familias y seguidores volverán a encontrarse para darle continuidad a un campeonato que promete ser uno de los más competitivos de los últimos años.

