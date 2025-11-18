18 de noviembre de 2025
Con la Lepra en la Libertadores, estos son los argentinos clasificados a las copas

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dará el presente en la venidera Copa Libertadores. Mirá los cuadros que lo acompañarán.

La Lepra quiere ser protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

La fase regular del Torneo Clausura 2025 llegó a su fin y quedaron definidos los clasificados argentinos a la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026, con una noticia histórica para el fútbol del interior: el Club Sportivo Independiente Rivadavia jugará el máximo certamen continental tras consagrarse campeón de la Copa Argentina, al vencer a Argentinos Juniors por penales (5-3) luego del 2-2 en los 90 minutos.

La final, disputada en Córdoba, enfrentó a Independiente Rivadavia contra Argentinos Juniors, equipo que llegaba como uno de los mejores de la temporada. Tras un duelo intenso y cambiante que terminó igualado 2-2, la Lepra mostró carácter y precisión desde los doce pasos, imponiéndose 5-3 en la tanda final. El festejo se trasladó a las calles de Mendoza, donde miles de hinchas celebraron una conquista histórica que selló su ingreso al plano internacional.

La participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 garantiza a Independiente Rivadavia ingresos millonarios por parte de Conmebol, estimados en al menos 6 millones de dólares, además de premios por resultados, venta de entradas, acuerdos publicitarios y revalorización de futbolistas. El club afrontará así una temporada inolvidable, con un desafío deportivo y estructural acorde a la máxima competencia sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1986261828238741798&partner=&hide_thread=false

Todos los clasificados argentinos a la Copa Libertadores 2026

Los equipos que representarán a la Argentina en la próxima edición del torneo serán: Platense, campeón del Torneo Apertura 2025; Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina; Rosario Central, líder de la tabla anual; Boca Juniors, segundo en esa clasificación; el campeón del Torneo Clausura 2025, que ingresará de manera directa; y Argentinos Juniors, tercero en la tabla anual y, en principio, con lugar en la fase previa, aunque podría acceder a fase de grupos si queda liberado algún cupo.

Clasificados argentinos a la Copa Sudamericana 2026

Para la Copa Sudamericana 2026, los cupos por tabla anual corresponden a River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Existe la posibilidad de una plaza adicional si Lanús gana la final internacional pendiente frente a Atlético Mineiro, lo que permitiría que Barracas Central sea beneficiado. Otra alternativa podría incluir a Independiente (Avellaneda) si se liberan más cupos según la definición del Clausura.

