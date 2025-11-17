Torneo Clausura: así están dados los cruces de los octavos de final

El Torneo Clausura 2025 cerró su fase regular tras una jornada intensa, con triunfos clave y empates decisivos que redefinieron las posiciones en ambas zonas. Con Boca como líder de la Zona A y Rosario Central al frente de la Zona B, ya quedaron delineados los ocho cruces de los playoffs que se jugarán desde el fin de semana.
Boca y River, caminos opuestos en el cierre
El domingo dejó emociones cruzadas para los dos grandes.
Boca Juniors, que venció 2-0 a Tigre, aseguró el liderato de la Zona A y llega como máximo candidato a los octavos de final.
Por su parte, River Plate igualó sin goles ante Vélez en Liniers, resultado que lo dejó sexto en la Zona B, con la obligación de mejorar su nivel si quiere avanzar.
En paralelo, Racing superó a Newell’s por 1-0 y Central Córdoba empató 1-1 con Banfield, resultados que movieron la tabla y dejaron fuera de los primeros puestos a Estudiantes, que cayó 2-1 con Argentinos Juniors.
Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura
Con las posiciones definidas, los octavos de final del Torneo Clausura 2025 quedaron conformados de la siguiente manera:
Zona A vs Zona B
Boca (1°A)Sarmiento (8°B)
Racing (2°A)Talleres (7°B)
Unión (3°A)River (6°B)
Central Córdoba (4°A)San Lorenzo (5°B)
Rosario Central (1°B)Estudiantes (8°A)
Lanús (2°B)Tigre (7°A)
Riestra (3°B)Barracas Central (6°A)
Vélez (4°B)Argentinos Juniors (5°A)
Los enfrentamientos comenzarán el próximo fin de semana, con partidos únicos y definición por penales en caso de empate. Las sedes y horarios se confirmarán en las próximas horas por la organización del torneo.
Lo que falta para el cierre total de la fase regular
El lunes se completará la última fecha con cuatro encuentros: