Mario Pergolini se ríe de la AFA: sketch explosivo sobre el "campeón de la TV" que parodia la coronación 2025

Mario Pergolini imitó la protesta de Estudiantes y burló a la Asociación del Fútbol Argentino con un sketch. Repasá lo sucedido.

El conductor Mario Pergolini llevó la polémica del fútbol a la pantalla con ironía pura.

Mario Pergolini volvió a encender la polémica con humor filoso sobre la AFA. En Otro Día Perdido, el conductor presentó un segmento donde se proclamó “campeón de la TV”, parodiando la discutida coronación de Rosario Central y la protesta de Estudiantes. Con ironía directa, actuación espontánea y una lectura política del momento, el sketch estalló en redes.

Mario Pergolini recrea el pasillo de espaldas y apunta directo a la AFA

La tensión por la coronación de Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” llegó al prime time cuando Pergolini apareció con un trofeo en la mano y anunció: “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses”.

La escena funcionó como sátira directa al conflicto entre AFA y el Pincha, agravado tras la denuncia de que el organismo habría truchado un documento para justificar sanciones.

Del rechazo al festejo: Mario Pergolini remata con una ironía letal

El conductor siguió con su discurso paródico, defendiendo la legitimidad de su título: “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones y soy el campeón de la TV”.

El final fue explosivo: al ver que nadie celebraba, Pergolini amenazó con devolver el trofeo y, sobre todo, “la guita que iba a compartir”.

En un segundo, todo el estudio pasó del desaire al festejo, cantando “dale campeón” y coronando un sketch que mezcló humor, actualidad y una crítica punzante al fútbol argentino.

