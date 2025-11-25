Mario Pergolini se ríe de la AFA: sketch explosivo sobre el "campeón de la TV" que parodia la coronación 2025

El conductor Mario Pergolini llevó la polémica del fútbol a la pantalla con ironía pura.

Mario Pergolini volvió a encender la polémica con humor filoso sobre la AFA. En Otro Día Perdido, el conductor presentó un segmento donde se proclamó “campeón de la TV” , parodiando la discutida coronación de Rosario Central y la protesta de Estudiantes . Con ironía directa , actuación espontánea y una lectura política del momento, el sketch estalló en redes.

La tensión por la coronación de Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” llegó al prime time cuando Pergolini apareció con un trofeo en la mano y anunció: “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses” .

seleccionados Nico Paz vuelve al Real Madrid: la jugada que cambia su futuro y lo acerca al Mundial 2026

Cuando se une la radio y la TV

Cuando se une la radio y la TV Mario Pergolini emocionó a Alejandro Dolina con un reconocimiento especial: "Te tengo que agradecer"

Apenas terminó, todo el estudio se dio vuelta , replicando el gesto de los jugadores de Estudiantes que le dieron la espalda al campeón en el famoso “pasillo de honor”.

La escena funcionó como sátira directa al conflicto entre AFA y el Pincha, agravado tras la denuncia de que el organismo habría truchado un documento para justificar sanciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1993134837180645725&partner=&hide_thread=false Mario Pergolini, mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses.

¡Felicidades! #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/jdbA0d2wYH — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 25, 2025

Del rechazo al festejo: Mario Pergolini remata con una ironía letal

El conductor siguió con su discurso paródico, defendiendo la legitimidad de su título: “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones y soy el campeón de la TV”.

El final fue explosivo: al ver que nadie celebraba, Pergolini amenazó con devolver el trofeo y, sobre todo, “la guita que iba a compartir”.

En un segundo, todo el estudio pasó del desaire al festejo, cantando “dale campeón” y coronando un sketch que mezcló humor, actualidad y una crítica punzante al fútbol argentino.