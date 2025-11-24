24 de noviembre de 2025
Lo que faltaba: la AFA amenaza con duras sanciones a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Central

Tras el polémico recibimiento a Rosario Central como campeón anual de la Liga Profesional, la AFA inició un expediente a Estudiantes y espera sus explicaciones formales.

Lo que faltaba: la AFA tomó cartas en el asunto por el pasillo de espaldas de Estudiantes

Por Sitio Andino Deportes

Estudiantes de La Plata mantiene un conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el polémico recibimiento que brindó a Rosario Central, campeón de la Liga Profesional 2025. Aunque el Pincha ya había manifestado su desacuerdo con la entrega del trofeo al Canalla, la protesta se extendió al partido por los cuartos de final del Torneo Clausura.

En lugar del tradicional pasillo de honor, el conjunto platense formó el corredor pero de espaldas a los jugadores de Rosario Central -liderados por Ángel Di María- como gesto de protesta. Ahora, tras la eliminación del equipo santafesino, el León enfrenta posibles sanciones del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El documento del organismo incluye los nombres completos de todos los jugadores que participaron de la protesta y exige que "indiquen si recibieron instrucciones sobre la medida".

Aunque se desconoce el tipo específico de castigos que podrían aplicarse -ya que se trata de un hecho inédito en el fútbol argentino-, el conflicto entre la AFA y Estudiantes alcanzó su punto máximo. La tensión se vio exacerbada por su presidente, Juan Sebastián Verón, quien mantuvo cruces en redes sociales con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Este último incluso publicó un mensaje desafiante en latín dirigido al presidente del Pincha.

El comunicado oficial del Tribunal de Disciplina

24 noviembre - 2025 - AFA - Sanción Estudiantes
24 noviembre - 2025 - AFA - Sanción Estudiantes (1)

Fuente: TN.

