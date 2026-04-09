9 de abril de 2026
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Asociación del Fútbol Argentino

Vuelven los visitantes al ascenso: la AFA lanza una prueba piloto histórica en la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó una prueba piloto con hinchas visitantes en la exigente Primera Nacional. Mirá qué cotejos.

La AFA impulsa el regreso del público visitante en el ascenso con operativos de seguridad reforzados.

La AFA impulsa el regreso del público visitante en el ascenso con operativos de seguridad reforzados.

Por Sitio Andino Deportes

La AFA anunció una decisión que puede marcar un antes y un después en el fútbol argentino: el regreso del público visitante en el ascenso, a través de una prueba piloto en la Primera Nacional. La medida, que no se implementaba de forma regular desde hace más de diez años, apunta a recuperar una de las postales más tradicionales del fútbol: las dos hinchadas conviviendo en un mismo estadio.

Los partidos elegidos y el operativo de seguridad

Según se confirmó, los encuentros seleccionados para esta experiencia serán Quilmes vs Nueva Chicago y Colegiales vs Temperley, correspondientes a la décima fecha del torneo.

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La iniciativa no será masiva ni improvisada. Por el contrario, contará con un fuerte operativo de seguridad, coordinado con autoridades de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es claro: evaluar el comportamiento del público y la viabilidad de extender la medida a otros encuentros.

Desde la organización remarcan que este ensayo estará bajo observación constante, con protocolos específicos para accesos, distribución de tribunas y control de ingresos.

Un cambio cultural que el fútbol argentino busca recuperar

El regreso del público visitante no es solo una cuestión organizativa, sino también cultural. Durante años, el fútbol argentino perdió uno de sus rasgos más distintivos por cuestiones de seguridad. Hoy, la AFA intenta dar un primer paso hacia la normalización. En ese sentido, desde la entidad fueron claros en el mensaje: “La idea es volver a vivir los partidos como una fiesta del deporte”, destacaron, poniendo el foco en la responsabilidad de los hinchas.

El éxito o fracaso de esta prueba dependerá directamente del comportamiento de las cuatro parcialidades involucradas, en un contexto donde el fútbol busca recuperar su esencia sin resignar seguridad.

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El impacto que puede tener en todo el fútbol argentino

Esta prueba piloto en la Primera Nacional puede convertirse en un punto de partida para algo mucho más grande. Si el resultado es positivo, no se descarta que la medida se extienda progresivamente a otras categorías, e incluso, en el futuro, a la Liga Profesional.

El regreso del público visitante implicaría no solo un cambio en la organización de los partidos, sino también en la experiencia del espectáculo, devolviéndole al fútbol argentino el color, la rivalidad y el clima que lo caracterizan.

Por ahora, el foco estará puesto en estos primeros ensayos, donde cada detalle será clave para definir el camino a seguir.

Preguntas clave

Qué anunció la AFA sobre los visitantes

Una prueba piloto para permitir público visitante en partidos de la Primera Nacional

En qué partidos se aplicará la medida

Quilmes vs Nueva Chicago y Colegiales vs Temperley

Por qué es importante esta decisión

Porque busca recuperar la presencia de ambas hinchadas tras más de una década

De qué depende que continúe la iniciativa

Del comportamiento de los hinchas y el resultado del operativo de seguridad

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