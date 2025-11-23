Torneo Clausura: en un duelo de gestos polémicos, Estudiantes eliminó al Central de Di María

Estudiantes fue contundente.

Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El único gol lo anotó Edwin Cetré a los 31 minutos del primer tiempo, en un encuentro que comenzó parejo pero en el que el Pincha mostró mayor claridad en los metros finales. Antes del gol, Central había tenido una chance clarísima que Muslera evitó en un mano a mano, y enseguida Di María sorprendió con un centro que dio en el palo.

En el Gigante, #Estudiantes se impuso 1-0 ante #RosarioCentral, gracias al gol de Edwuin Cetré pic.twitter.com/TL7mmdZAw1 — Goles y Noticias (@GolesyNoticias) November 23, 2025 Cómo se dio la historia para Rosario Central y Estudiantes En el complemento, el desarrollo cambió por completo. Estudiantes se replegó para cuidar la ventaja y apostó al contragolpe, mientras que Central tomó el protagonismo y comenzó a acumular aproximaciones peligrosas. El Pincha sufrió un golpe inesperado cuando Mikel Amondarain fue expulsado por doble amarilla a los 46', lo que dejó al equipo con diez jugadores para afrontar los minutos finales en un escenario totalmente adverso.

pic.twitter.com/Q38VFs9TdR — ProDeportes (@ProDeportes3) November 23, 2025 Con superioridad numérica, Central fue con todo en busca del empate. Primero lo tuvo Véliz, que ganó de cabeza en el corazón del área y estrelló su remate en el palo, y luego Lovera sacó un disparo que se fue muy cerca del ángulo. El local monopolizó la posesión, se instaló en campo rival y empujó constantemente, pero se encontró con una defensa de Estudiantes muy firme y decidida a resistir.

Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XijMVtg9xZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025 A pesar del asedio, Estudiantes mantuvo el orden, cerró los espacios y terminó asegurando una clasificación valiosa en condición de visitante. Con efectividad, sacrificio y carácter, el equipo platense dejó en el camino a Rosario Central y se metió entre los ocho mejores del Clausura, apoyado en la jerarquía de Cetré y en un cierre defensivo impecable.

