Gimnasia y Esgrima va por el pase en Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima afronta un desafío determinante en la Copa Argentina con la ilusión de seguir avanzando y sostener su buen momento. El equipo mendocino se medirá este miércoles desde las 14.10 ante Gimnasia y Tiro de Salta , en un cruce de 32avos de final que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

El partido se disputará en el estadio de Los Andes , con arbitraje de Nahuel Viñas y televisación de TyC Sports , en un escenario donde el Lobo buscará imponer condiciones desde el arranque.

El Lobo rescató un punto ante Platense y sigue levantando cuando se acerca el clásico con la Lepra

Desde la llegada de Darío Franco, Gimnasia y Esgrima mostró una clara mejoría en resultados y funcionamiento . El equipo se mantiene invicto en el torneo local , una racha que fortaleció la confianza de un plantel que necesitaba respuestas urgentes. El debut del entrenador fue con un triunfo clave 3-2 ante Vélez , en un partido que marcó el carácter del equipo. Luego, el Lobo sumó un empate 1-1 ante Platense como visitante , resultado que le permitió seguir sumando en una tabla exigente.

Actualmente, Gimnasia se ubica 12° con 13 puntos y se posiciona 24° en la tabla general , logrando por ahora mantener la categoría , uno de los grandes objetivos del semestre. Pero la Copa Argentina aparece como una oportunidad concreta para dar un salto , tanto desde lo deportivo como desde lo anímico.

Un cruce directo con premio grande en el horizonte

El duelo ante Gimnasia y Tiro no será uno más. El ganador avanzará a los 16avos de final, donde ya espera Vélez, que viene de golear a Deportivo Armenio. Para el Lobo mendocino, esto representa una chance real de medirse ante un rival de Primera División y seguir ganando protagonismo en el certamen federal.

El antecedente reciente en Copa Argentina no fue favorable: Gimnasia cayó 2-1 ante Independiente de Avellaneda en los 16avos de la edición pasada, en un partido disputado en San Luis. Aquella eliminación dejó una cuenta pendiente que el equipo intentará saldar. En ese encuentro, el Lobo había comenzado en ventaja, pero terminó sufriendo la reacción del Rojo en el complemento. Hoy, con otro presente, buscará escribir una historia diferente.

El rival: Gimnasia y Tiro llega golpeado pero peligroso

Gimnasia y Tiro atraviesa un momento irregular, pero no deja de ser un rival de cuidado. El equipo salteño viene de cinco partidos sin ganar, con tres empates y dos derrotas, y se ubica noveno en el Grupo B de la Primera Nacional con 11 puntos.

Además, llega con cambio de conducción: Juan Manuel Azconzábal asumió recientemente como entrenador y debutó con una derrota 2-0 ante Chacarita Juniors, lo que aumenta la presión en este cruce eliminatorio.

El último enfrentamiento entre ambos fue favorable al conjunto salteño, que se impuso 1-0 en el Gigante del Norte, con gol de Ariel Chaves. Ese antecedente suma un condimento extra a un partido que promete ser cerrado.

Lo que está en juego: más que un pase de ronda

Para Gimnasia y Esgrima, este partido representa mucho más que un simple cruce de Copa Argentina. Es la posibilidad de ratificar su crecimiento, de consolidar el ciclo de Darío Franco y de alimentar la ilusión de pelear algo importante en la temporada. Con un equipo que encontró equilibrio, intensidad y carácter, el Lobo sabe que tiene herramientas para imponerse. La clave estará en sostener la concentración, aprovechar los momentos y no dejar pasar una oportunidad que puede ser decisiva.

En un torneo donde cada partido es una final, Gimnasia se juega mucho más que un resultado: se juega la confirmación de que está para dar pelea.

La síntesis

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