Polémica en la AFA: empresas vinculadas a Toviggino compraron propiedades de lujo en Puerto Madero

Una nueva investigación vuelve a poner el foco en el manejo económico dentro del entorno de la AFA: empresas vinculadas a Pablo Toviggino adquirieron propiedades de lujo en Puerto Madero en operaciones que generan interrogantes. Las compras incluyen dos inmuebles en edificios exclusivos, en transacciones realizadas con una firma relacionada al círculo cercano de la dirigencia.
Propiedades de alto valor en zonas premium
Las operaciones detectadas involucran dos unidades ubicadas en algunos de los complejos más exclusivos de Buenos Aires: el Faena Hotel + Universe y la Torre del Yacht en Puerto Madero.
Las propiedades fueron adquiridas a la empresa Flyzar, cuyos propietarios también aparecen vinculados a otros movimientos llamativos, como el uso de un helicóptero que realizó numerosos viajes hacia una residencia en Pilar.
El entramado cruza negocios inmobiliarios, servicios a la AFA y relaciones personales, lo que alimenta las dudas sobre el circuito de estas operaciones.
Más que inmuebles: un entramado bajo la lupa
El caso no solo pone en discusión la compra de propiedades, sino también el contexto en el que se dan.
Las empresas involucradas no solo operan en el mercado privado, sino que también mantienen vínculos comerciales con la AFA, lo que amplifica el impacto del tema.
Además, se detectaron relaciones con emprendimientos comerciales paralelos, como la distribución de vinos de alta gama vinculados al mismo entorno.
Un tema que vuelve a generar ruido en el fútbol argentino
Si bien no hay confirmaciones judiciales en esta instancia, la información vuelve a instalar dudas sobre la transparencia en los vínculos entre dirigentes, empresas y negocios paralelos.
El foco ahora está puesto en cómo evolucionará la investigación y si habrá explicaciones oficiales. El caso ya genera repercusión y vuelve a poner bajo la lupa a la dirigencia del fútbol argentino.