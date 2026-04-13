13 de abril de 2026
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Asociación del Fútbol Argentino

Polémica en la AFA: empresas vinculadas a Toviggino compraron propiedades de lujo en Puerto Madero

Sociedades ligadas a Pablo Toviggino adquirieron departamentos en Puerto Madero a una firma vinculada a Claudio Tapia. Mirá qué pasó con la apuntada AFA.

Las operaciones inmobiliarias en Puerto Madero involucran a empresas del entorno dirigencial de AFA.

Las operaciones inmobiliarias en Puerto Madero involucran a empresas del entorno dirigencial de AFA.

Por Sitio Andino Deportes

Una nueva investigación vuelve a poner el foco en el manejo económico dentro del entorno de la AFA: empresas vinculadas a Pablo Toviggino adquirieron propiedades de lujo en Puerto Madero en operaciones que generan interrogantes. Las compras incluyen dos inmuebles en edificios exclusivos, en transacciones realizadas con una firma relacionada al círculo cercano de la dirigencia.

Propiedades de alto valor en zonas premium

Las operaciones detectadas involucran dos unidades ubicadas en algunos de los complejos más exclusivos de Buenos Aires: el Faena Hotel + Universe y la Torre del Yacht en Puerto Madero.

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Se trata de inmuebles de alta gama, con servicios premium, seguridad permanente y ubicaciones estratégicas, lo que refuerza el peso económico de las transacciones.

Empresas vinculadas y conexiones con la AFA

Una de las firmas, Servicios Neurus, está a nombre de Mariah Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y ex empleada de la Secretaría de Finanzas de AFA.

La otra, Servicios Lindor, presenta vínculos aún más directos: facturó más de 3.100 millones de pesos en servicios a la AFA en junio de 2024, según los registros relevados.

Además, dentro de su estructura aparecen nombres ligados al fútbol argentino, como Mauro Javier Paz y Darío Toviggino, hermano del dirigente.

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Una operación con múltiples conexiones

Las propiedades fueron adquiridas a la empresa Flyzar, cuyos propietarios también aparecen vinculados a otros movimientos llamativos, como el uso de un helicóptero que realizó numerosos viajes hacia una residencia en Pilar.

El entramado cruza negocios inmobiliarios, servicios a la AFA y relaciones personales, lo que alimenta las dudas sobre el circuito de estas operaciones.

Más que inmuebles: un entramado bajo la lupa

El caso no solo pone en discusión la compra de propiedades, sino también el contexto en el que se dan.

Las empresas involucradas no solo operan en el mercado privado, sino que también mantienen vínculos comerciales con la AFA, lo que amplifica el impacto del tema.

Además, se detectaron relaciones con emprendimientos comerciales paralelos, como la distribución de vinos de alta gama vinculados al mismo entorno.

Un tema que vuelve a generar ruido en el fútbol argentino

Si bien no hay confirmaciones judiciales en esta instancia, la información vuelve a instalar dudas sobre la transparencia en los vínculos entre dirigentes, empresas y negocios paralelos.

El foco ahora está puesto en cómo evolucionará la investigación y si habrá explicaciones oficiales. El caso ya genera repercusión y vuelve a poner bajo la lupa a la dirigencia del fútbol argentino.

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