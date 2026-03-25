Escándalo en la AFA: el audio de Beacon que habla de lavado de dinero y contratos truchos

Beacon, ex asesor del Consejo Federal de la AFA, quedó en el centro de la escena tras la difusión del audio.

Un supuesto audio atribuido a Juan Pablo Beacon , ex mano derecha de Pablo Toviggino , sacudió al mundo del fútbol argentino: en el mensaje, el ex asesor describe un presunto esquema de lavado de dinero dentro de la AFA , con menciones a contratos falsos, triangulación internacional y manejo en cuevas .

El contenido, que comenzó a circular en las últimas horas, forma parte de una investigación en curso y podría tener un peso determinante si se confirma su autenticidad. En ese contexto, Beacon —quien fue asesor del Consejo Federal— aparece como una figura central y con la posibilidad de convertirse en imputado arrepentido .

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En el audio, el abogado sostiene que “la plata salía de AFA con transparencia y legalidad” , aunque inmediatamente contradice esa afirmación al detallar que los movimientos se realizaban mediante “contratos truchos” o acuerdos sin control del Comité Ejecutivo .

La operatoria, siempre según lo expresado en el mensaje, incluía el envío de dinero al exterior, puntualmente a España, a través de empresas con vínculo formal con la AFA. Sin embargo, una vez concretadas esas transferencias, se generaban nuevos contratos que tampoco atravesaban instancias de control interno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoYacono/status/2036615836538974276&partner=&hide_thread=false Revelación de @lavesconviale



Audio atribuido a Juan Pablo Beacon.



En 3 minutos describe cómo habría sido la matriz de corrupción en la AFA.



Habla de facturas truchas, cuevas, firmas fantasmas y millones de dólares.



¿La confesión? pic.twitter.com/ucq2PJqMeY — Bruno Yacono (@BrunoYacono) March 25, 2026

Cómo era el supuesto circuito de dinero que describe Beacon

El esquema que surge del audio expone un circuito reiterado. El dinero, luego de salir del país, terminaba en manos de un grupo empresarial que lo depositaba en cuentas específicas y derivaba los fondos hacia “cuevas”, donde —según la versión de Beacon— se concretaba el paso a efectivo.

El propio ex dirigente afirma haber operado con tres cuevas distintas, desde donde el dinero volvía en efectivo y desaparecía del sistema formal, sin trazabilidad.

En ese marco, también menciona el uso de documentación apócrifa para justificar operaciones. “Se dibujaban escrituras”, asegura en el audio, y agrega un ejemplo concreto: contratos millonarios que en realidad encubrían operaciones menores, como la compraventa de un auto.

Las pruebas que menciona Beacon y el impacto en la AFA

Uno de los puntos más sensibles del mensaje es que Beacon asegura contar con “nombres, apellidos, pruebas y documentación”, lo que podría escalar el caso si la Justicia avanza en esa dirección.

Además, menciona el desvío de fondos mediante cheques dirigidos a clubes, lo que abre otra línea potencial dentro de la investigación. Por ahora, todo gira en torno a un audio cuya autenticidad no fue confirmada oficialmente, pero cuyo contenido ya generó repercusiones y pone nuevamente a la AFA en el centro de la escena.

Preguntas y respuestas clave sobre el caso Beacon

Qué se filtró

Un supuesto audio de Juan Pablo Beacon.

Qué denuncia en ese mensaje

Un presunto esquema de lavado de dinero en la AFA.

Qué mecanismos menciona

Contratos falsos, triangulación internacional y uso de cuevas.

Hay pruebas

Beacon afirma tener documentación y nombres, pero no fueron presentados públicamente.

Está confirmado el audio

No, su autenticidad aún no fue validada oficialmente.