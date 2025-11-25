25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta al GP de Qatar y qué necesita para sumar puntos

El argentino Franco Colapinto corre el GP de Qatar con la ilusión de sumar puntos. Conocé todos los detalles de lo que se viene.

El argentino Franco Colapinto llega a Qatar con expectativas renovadas.

El argentino Franco Colapinto llega a Qatar con expectativas renovadas.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, 23ª fecha de la Fórmula 1, con el objetivo de sumar sus primeros puntos del año. En un trazado rápido y técnico como Lusail, la clave estará en la precisión milimétrica y la gestión del auto en cada sector.

Franco Colapinto busca dar el golpe en un circuito exigente

El Circuito Internacional de Lusail cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros, además de sumar una carrera sprint el sábado. El último ganador en suelo qatarí fue Max Verstappen, quien dominará nuevamente como principal referencia del fin de semana.

Lee además
Franco Colapinto viajará a Qatar para disputar la última Sprint del año antes del cierre de la temporada en Abu Dhabi.
automovilismo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la F1: ya prepara el viaje a Qatar tras el GP de Las Vegas
Franco Colapinto terminó 17° y criticó el grip, el balance y la táctica de Alpine en Las Vegas.
automovilismo

Franco Colapinto explotó tras el GP de F1 de Las Vegas: durísima crítica al auto y a la estrategia de Alpine

Alpine llega con mejoras menores y la expectativa de que Colapinto pueda aprovechar la degradación del neumático y la estrategia en un trazado que habitualmente premia la constancia y castiga los errores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atencionfc/status/1993314462468915372&partner=&hide_thread=false

Así es una vuelta completa al GP de Qatar

Una vuelta en Lusail comienza con la recta principal, la más larga del circuito, donde los pilotos superan los 330 km/h antes de frenar de forma brusca para encarar la Curva 1, una derecha cerrada ideal para intentos de sobrepaso con DRS.

Las Curvas 2 y 3 exigen una transición limpia y buen apoyo aerodinámico, mientras que la combinación 4–5–6 es una de las más comprometidas del trazado: rápida, técnica y sensible a cualquier desliz.

La parte media —curvas 7, 8 y 9— demanda equilibrio en el auto y el cuidado del neumático delantero derecho, uno de los más castigados. Luego llegan las curvas 10 a 14, una secuencia veloz donde mantener la línea ideal es decisivo.

El giro cierra en la Curva 16, crucial para salir con tracción hacia la recta principal y completar un circuito que combina velocidad pura, cambios de ritmo y zonas de desgaste intenso.

Embed - ¡Todo sobre el GP de F1 de Qatar 2025 explicado fácil! Horarios y previa.

Más sobre Franco Colapinto

Para Colapinto, controlar estos sectores será clave para pelear por los puntos en un fin de semana que puede marcar un antes y un después en su temporada.

Horarios del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, a las 13

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10

Temas
Seguí leyendo

Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas

Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Las Vegas

GP de Las Vegas: horarios, TV y qué se juega Franco Colapinto este fin de semana en la Fórmula 1

Fórmula 1: todo sobre el GP de Las Vegas con la presencia de Franco Colapinto

Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas: horarios y detalles

Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona" y reavivó la rivalidad sudamericana en la F1

Nico Paz vuelve al Real Madrid: la jugada que cambia su futuro y lo acerca al Mundial 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Las finales de Oro y Plata en el Pádel cerraron una temporada histórica para AJuPaM.
polideportivo

Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, sorpresas y un cierre espectacular en el Indoor Mendoza

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala