Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta al GP de Qatar y qué necesita para sumar puntos

El argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, 23ª fecha de la Fórmula 1, con el objetivo de sumar sus primeros puntos del año. En un trazado rápido y técnico como Lusail, la clave estará en la precisión milimétrica y la gestión del auto en cada sector.
Franco Colapinto busca dar el golpe en un circuito exigente
Alpine llega con mejoras menores y la expectativa de que Colapinto pueda aprovechar la degradación del neumático y la estrategia en un trazado que habitualmente premia la constancia y castiga los errores.
Una vuelta en Lusail comienza con la recta principal, la más larga del circuito, donde los pilotos superan los 330 km/h antes de frenar de forma brusca para encarar la Curva 1, una derecha cerrada ideal para intentos de sobrepaso con DRS.
Las Curvas 2 y 3 exigen una transición limpia y buen apoyo aerodinámico, mientras que la combinación 4–5–6 es una de las más comprometidas del trazado: rápida, técnica y sensible a cualquier desliz.
La parte media —curvas 7, 8 y 9— demanda equilibrio en el auto y el cuidado del neumático delantero derecho, uno de los más castigados. Luego llegan las curvas 10 a 14, una secuencia veloz donde mantener la línea ideal es decisivo.
El giro cierra en la Curva 16, crucial para salir con tracción hacia la recta principal y completar un circuito que combina velocidad pura, cambios de ritmo y zonas de desgaste intenso.
Más sobre Franco Colapinto
Para Colapinto, controlar estos sectores será clave para pelear por los puntos en un fin de semana que puede marcar un antes y un después en su temporada.
Horarios del GP de Qatar
Viernes 28 de noviembre
Prácticas Libres 1: 10.30
Clasificación Sprint: 14.30
Sábado 29 de noviembre
Sprint: 11
Clasificación: 15
Domingo 30 de noviembre
Carrera: 13
* Horario en Argentina
Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1
Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11