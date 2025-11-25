Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta al GP de Qatar y qué necesita para sumar puntos

El argentino Franco Colapinto ( Alpine ) afrontará este fin de semana el Gran Premio de Qatar , 23ª fecha de la Fórmula 1, con el objetivo de sumar sus primeros puntos del año . En un trazado rápido y técnico como Lusail, la clave estará en la precisión milimétrica y la gestión del auto en cada sector.

El Circuito Internacional de Lusail cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros , además de sumar una carrera sprint el sábado. El último ganador en suelo qatarí fue Max Verstappen , quien dominará nuevamente como principal referencia del fin de semana.

Alpine llega con mejoras menores y la expectativa de que Colapinto pueda aprovechar la degradación del neumático y la estrategia en un trazado que habitualmente premia la constancia y castiga los errores.

Una vuelta en Lusail comienza con la recta principal , la más larga del circuito, donde los pilotos superan los 330 km/h antes de frenar de forma brusca para encarar la Curva 1 , una derecha cerrada ideal para intentos de sobrepaso con DRS .

Las Curvas 2 y 3 exigen una transición limpia y buen apoyo aerodinámico, mientras que la combinación 4–5–6 es una de las más comprometidas del trazado: rápida, técnica y sensible a cualquier desliz.

La parte media —curvas 7, 8 y 9— demanda equilibrio en el auto y el cuidado del neumático delantero derecho, uno de los más castigados. Luego llegan las curvas 10 a 14, una secuencia veloz donde mantener la línea ideal es decisivo.

El giro cierra en la Curva 16, crucial para salir con tracción hacia la recta principal y completar un circuito que combina velocidad pura, cambios de ritmo y zonas de desgaste intenso.

Para Colapinto, controlar estos sectores será clave para pelear por los puntos en un fin de semana que puede marcar un antes y un después en su temporada.

Horarios del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13

* Horario en Argentina

