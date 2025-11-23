Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la F1: ya prepara el viaje a Qatar tras el GP de Las Vegas

Franco Colapinto viajará a Qatar para disputar la última Sprint del año antes del cierre de la temporada en Abu Dhabi.

Luego de una carrera exigente en Las Vegas , donde culminó 15° tras una prueba caótica marcada por incidentes y sanciones a otros pilotos, Franco Colapinto ya tiene definida su hoja de ruta en la Fórmula 1 . El piloto de Alpine emprenderá un nuevo viaje rumbo a Qatar , sede de la penúltima fecha, antes del cierre definitivo del campeonato 2025 en Abu Dhabi .

La actividad no se detiene para Franco Colapinto , que transita su primera temporada completa como piloto titular de Alpine . Tras un fin de semana demandante en el circuito callejero de Las Vegas , el bonaerense deberá afrontar un extenso traslado hacia Doha , donde se correrá el Gran Premio de Qatar entre el 28 y el 30 de noviembre .

Daños en el Alpine y quejas por la estrategia

Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas

La cita en Lusail tendrá un condimento especial: será la última carrera Sprint del año , una modalidad que altera estrategias, desgaste y ritmo de carrera. Para Colapinto , representa otra oportunidad de cerrar el calendario con constancia y sumar kilómetros valiosos de cara al 2026 .

La temporada finalizará una semana más tarde, del 5 al 7 de diciembre , en el clásico cierre del campeonato en Abu Dhabi . Estos dos compromisos serán la antesala perfecta para el receso invernal y la preparación del argentino para su segundo año completo en la categoría.

Para todos los que critican a Franco Colapinto y que no dijeron nada hasta ahora: hay que salvar un auto de Fórmula 1 así. Eso es tener muñeca . pic.twitter.com/7O10oryl66 — Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) November 22, 2025

Un año de contrastes: altibajos, golpes duros y señales de crecimiento para Franco Colapinto

El 2025 fue una temporada de altibajos para Colapinto. Desde su ascenso definitivo tras reemplazar a Jack Doohan, mostró pasajes de solidez y otros marcados por las limitaciones del A525, un auto que evidenció falencias de fiabilidad, ritmo y balance.

Su mejor resultado llegó en el Gran Premio de los Países Bajos, donde cerró una actuación firme al terminar 11°. También dejó buenas sensaciones en Mónaco, avanzando cinco posiciones para ubicarse 13° en uno de los trazados más exigentes del calendario.

Pero también vivió fines de semana duros:

En Azerbaiyán , el toque de Alex Albon lo relegó al fondo.

En Brasil , perdió el control en la Sprint y terminó contra los muros.

En Silverstone, ni siquiera pudo largar por problemas mecánicos.

En Singapur, México y Estados Unidos, logró sostener ritmo, aunque siempre condicionado por el rendimiento general del Alpine. En Interlagos, pese a los altibajos, mostró competitividad hasta el golpe que lo dejó fuera en la Sprint.

En Las Vegas, pese al contacto inicial, Colapinto cruzó la meta en el 15° lugar, beneficiado por las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri.

Análisis completo del Gran Premio de Las Vegas de Alpine, con todas las explicaciones sobre lo sucedido con Pierre Gasly y Franco Colapinto.



Hilo pic.twitter.com/QGgKvPxk93 — Alpine Club (@alpineclub_esp) November 23, 2025

Qué le queda a Franco Colapinto en el calendario 2025

El argentino afrontará dos compromisos clave para cerrar su primera temporada completa en la F1:

• Sprint del GP de Qatar – sábado 29 de noviembre (11.00, Argentina)

Última Sprint del año, con fuerte desgaste y posibilidad de sumar posiciones rápidas.

• Gran Premio de Qatar – domingo 30 de noviembre (13.00, Argentina)

Una carrera exigente en el Circuito Internacional de Lusail, marcado por curvas veloces y alta degradación.

• Gran Premio de Abu Dhabi – domingo 7 de diciembre (10.00, Argentina)

El cierre clásico de la temporada en Yas Marina, donde Alpine buscará mejorar su colocación en constructores.

Resultados de Franco Colapinto en 2025 (resumen)