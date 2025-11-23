23 de noviembre de 2025
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la F1: ya prepara el viaje a Qatar tras el GP de Las Vegas

Tras un fin de semana difícil en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya tiene definida su agenda: Qatar y Abu Dhabi serán sus últimas dos citas del 2025.

Luego de una carrera exigente en Las Vegas, donde culminó 15° tras una prueba caótica marcada por incidentes y sanciones a otros pilotos, Franco Colapinto ya tiene definida su hoja de ruta en la Fórmula 1. El piloto de Alpine emprenderá un nuevo viaje rumbo a Qatar, sede de la penúltima fecha, antes del cierre definitivo del campeonato 2025 en Abu Dhabi.

De Las Vegas a Medio Oriente: el tramo final del año para el argentino Franco Colapinto

La actividad no se detiene para Franco Colapinto, que transita su primera temporada completa como piloto titular de Alpine. Tras un fin de semana demandante en el circuito callejero de Las Vegas, el bonaerense deberá afrontar un extenso traslado hacia Doha, donde se correrá el Gran Premio de Qatar entre el 28 y el 30 de noviembre.

La cita en Lusail tendrá un condimento especial: será la última carrera Sprint del año, una modalidad que altera estrategias, desgaste y ritmo de carrera. Para Colapinto, representa otra oportunidad de cerrar el calendario con constancia y sumar kilómetros valiosos de cara al 2026.

La temporada finalizará una semana más tarde, del 5 al 7 de diciembre, en el clásico cierre del campeonato en Abu Dhabi. Estos dos compromisos serán la antesala perfecta para el receso invernal y la preparación del argentino para su segundo año completo en la categoría.

Un año de contrastes: altibajos, golpes duros y señales de crecimiento para Franco Colapinto

El 2025 fue una temporada de altibajos para Colapinto. Desde su ascenso definitivo tras reemplazar a Jack Doohan, mostró pasajes de solidez y otros marcados por las limitaciones del A525, un auto que evidenció falencias de fiabilidad, ritmo y balance.

Su mejor resultado llegó en el Gran Premio de los Países Bajos, donde cerró una actuación firme al terminar 11°. También dejó buenas sensaciones en Mónaco, avanzando cinco posiciones para ubicarse 13° en uno de los trazados más exigentes del calendario.

Pero también vivió fines de semana duros:

  • En Azerbaiyán, el toque de Alex Albon lo relegó al fondo.

  • En Brasil, perdió el control en la Sprint y terminó contra los muros.

  • En Silverstone, ni siquiera pudo largar por problemas mecánicos.

En Singapur, México y Estados Unidos, logró sostener ritmo, aunque siempre condicionado por el rendimiento general del Alpine. En Interlagos, pese a los altibajos, mostró competitividad hasta el golpe que lo dejó fuera en la Sprint.

En Las Vegas, pese al contacto inicial, Colapinto cruzó la meta en el 15° lugar, beneficiado por las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri.

Qué le queda a Franco Colapinto en el calendario 2025

El argentino afrontará dos compromisos clave para cerrar su primera temporada completa en la F1:

• Sprint del GP de Qatar – sábado 29 de noviembre (11.00, Argentina)

Última Sprint del año, con fuerte desgaste y posibilidad de sumar posiciones rápidas.

• Gran Premio de Qatar – domingo 30 de noviembre (13.00, Argentina)

Una carrera exigente en el Circuito Internacional de Lusail, marcado por curvas veloces y alta degradación.

• Gran Premio de Abu Dhabi – domingo 7 de diciembre (10.00, Argentina)

El cierre clásico de la temporada en Yas Marina, donde Alpine buscará mejorar su colocación en constructores.

Resultados de Franco Colapinto en 2025 (resumen)

  • Imola: 16°

  • Mónaco: 13°

  • España: 15°

  • Canadá: 13°

  • Austria: 15°

  • Reino Unido: DNS

  • Bélgica: 19° / 19° Sprint

  • Hungría: 18°

  • Países Bajos: 11°

  • Italia: 17°

  • Azerbaiyán: 19°

  • Singapur: 16°

  • Estados Unidos: 17°

  • México: 16°

  • Brasil: 15° / DNF Sprint

  • Las Vegas: 15°

