Franco Colapinto sufrió daños en la largada y cerró un frustrante GP de Las Vegas

Franco Colapinto corrió anoche en el Gran Premo de Las Vegas y terminó en e l puesto 17°. El Alpine del argentino sufrió daños en el difusor por un toque de Albon (Williams) en la largada que afectaron el desempeño del argentino la carrera.

“ Fue una carrera frustrante, fui muy lento, tenía 0 grip . No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”, comentó ante la prensa el piloto argentino.

“No sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché no era para sentir tan mal al auto. Fue una carrera mala. No hay nada positivo ”, agregó visiblemente frustrado.

A pesar del incidente en la largada que afectó su desempeño, rescató: “Es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños pero da bronca no haber sido competitivo” .

“Tenía muy poco grip, iba patinando por todos lados. Se sentía muy mal el auto y costó en general. No encontramos balance en ningún momento de la carrera, la parte de atrás se movía todo el tiempo. Habrá que trabajar para la próxima”, agregó.

Para cerrar, criticó la estrategia del equipo: “Fue un sprint muy largo con medios. Las duras se sentían mejor, pero paramos muy temprano”.