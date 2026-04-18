Los Pumas Seven se recuperaron del golpazo con Sudáfrica y se metieron en semifinales

Los Pumas 7’s lograron un triunfo clave y muy trabajado ante Fiji por 24-17 y se clasificaron a las semifinales del Seven de Hong Kong, una de las etapas más importantes del circuito mundial. Fue una demostración de entereza del combinado nacional, que había caído más temprano por 38 a 0 ante Sudáfrica en el cierre de la fase de grupos.
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora mostró carácter en un partido cambiante y terminó definiéndolo en los minutos finales, con una actuación decisiva de Marcos Moneta.
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Triunfazo de Los Pumas 7's en Hong Kong, que los deposita en las semifinales
El seleccionado argentino arrancó con gran intensidad y aprovechó los espacios desde el inicio, favorecido además por una sanción temprana contra Fiji.
En ese contexto, Santiago Álvarez Fourcade apoyó el primer try tras una larga jugada colectiva, marcando el rumbo del encuentro. Poco después, Marcos Moneta amplió la ventaja tras recuperar una pelota clave.
Fiji logró descontar a través de Apete Narogo, pero Argentina volvió a golpear antes del descanso con otro try de Álvarez Fourcade, para cerrar el primer tiempo con una sólida ventaja de 17-7.