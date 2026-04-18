Los Pumas Seven se recuperaron del golpazo con Sudáfrica y se metieron en semifinales

MArcos Moneta, una de las figuras en la gran victoria ante Fiji.

Los Pumas 7’s lograron un triunfo clave y muy trabajado ante Fiji por 24-17 y se clasificaron a las semifinales del Seven de Hong Kong , una de las etapas más importantes del circuito mundial. Fue una demostración de entereza del combinado nacional, que había caído más temprano por 38 a 0 ante Sudáfrica en el cierre de la fase de grupos .

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora mostró carácter en un partido cambiante y terminó definiéndolo en los minutos finales, con una actuación decisiva de Marcos Moneta .

Podio continental para una mendocina en el Panamericano de Mountain Bike

Inicio demoledor de Los Pumas 7's en Hong Kong con dos triunfos clave

El seleccionado argentino arrancó con gran intensidad y aprovechó los espacios desde el inicio , favorecido además por una sanción temprana contra Fiji.

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En ese contexto, Santiago Álvarez Fourcade apoyó el primer try tras una larga jugada colectiva , marcando el rumbo del encuentro. Poco después, Marcos Moneta amplió la ventaja tras recuperar una pelota clave .

Fiji logró descontar a través de Apete Narogo, pero Argentina volvió a golpear antes del descanso con otro try de Álvarez Fourcade, para cerrar el primer tiempo con una sólida ventaja de 17-7.

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Santiago Álvarez (2), Marcos Moneta (2)

Marcos Moneta, Santiago Vera Feld



Semifinales vs España, domingo 19 de abril, desde las 03:23 horas pic.twitter.com/2qrxYwgieB — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 18, 2026

En el complemento, el desarrollo cambió por completo. Fiji reaccionó y llegó al empate con tries de Joseva Talacolo y Viwa Naduvalo, aprovechando algunos desajustes defensivos del conjunto argentino.

Sin embargo, el partido tuvo un quiebre clave con la expulsión de Akuila Dranivotua, lo que le dio aire a Los Pumas en el tramo final.

Cuando parecía que el encuentro se escapaba o se iba al alargue, Marcos Moneta apareció otra vez y apoyó el try decisivo a falta de un minuto, que luego fue convertido para sellar el 24-17.

En la última jugada, la defensa argentina resistió los embates fijianos y aseguró una victoria de enorme valor.

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Cuándo juegan Los Pumas 7’s ante España por las semifinales del Seven de Hong Kong

Con este resultado, Los Pumas 7’s avanzaron a semifinales, donde se enfrentarán a España este domingo desde las 3.23 de la madrugada (hora argentina).

El antecedente inmediato es positivo: Argentina ya había superado con claridad a los europeos por 38-14 en la fase de grupos, lo que ilusiona con un nuevo paso hacia la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/2045495277759385842&partner=&hide_thread=false ¡A poner las alarmas para las semifinales! pic.twitter.com/AuiHOCgjfr — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 18, 2026

El camino en Hong Kong de Los Pumas Seven

El seleccionado argentino tuvo una fase inicial con altibajos, pero mostrando su potencial:

Victoria ante España (38-14)

Triunfo frente a Uruguay (40-19)

Dura derrota contra Sudáfrica (0-38)

Victoria en cuartos ante Fiji (24-17)

Las Yaguaretés, con otra suerte

Por su parte, el seleccionado femenino, Las Yaguaretés, cayó 19-17 ante Brasil y ahora deberá disputar el partido por el undécimo puesto frente a Sudáfrica.