El Atlético de Madrid de los argentinos perdió la final de la Copa del Rey por penales y se quedó sin título

Atlético de Madrid dejó pasar una gran oportunidad y perdió por penales ante la Real Sociedad la final de la Copa del Rey, tras empatar 2-2 en los 90 minutos y el alargue, en un partido cargado de emociones en Sevilla. El argentino Julián Álvarez fue determinante durante los 120 minutos, pero también en la definición desde los doce pasos.
El equipo de Diego “Cholo” Simeone no logró imponerse en la serie de penales y terminó cayendo 4-3 en la tanda, luego de los errores de Alexander Sorloth y del exRiver, claves en el desenlace.
La derrota dejó sin título al equipo de Simeone, que no pudo sumar su novena conquista como entrenador del Atlético de Madrid, donde ya ganó ocho trofeos y es uno de los técnicos más importantes de su historia.
Además de Julián Álvarez y Musso, el equipo contó con presencia argentina como Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González, en una final que terminó con sabor amargo.
La Real Sociedad, en cambio, celebró un título trabajado y supo sostenerse en los momentos clave, quedándose con una Copa del Rey que tuvo de todo y se definió en el detalle.