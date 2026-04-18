18 de abril de 2026
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Club Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de los argentinos perdió la final de la Copa del Rey por penales y se quedó sin título

El equipo del Cholo Simeone empató 2-2 en un partidazo, pero falló en la definición desde los doce pasos y dejó escapar una nueva consagración. El golazo de Julián Álvarez y el penal errado.

El campeón del mundo clavó un golazo, pero falló desde los doce pasos.
El campeón del mundo clavó un golazo, pero falló desde los doce pasos. Foto: Prensa Atlético de Madrid
Por Sitio Andino Deportes

Atlético de Madrid dejó pasar una gran oportunidad y perdió por penales ante la Real Sociedad la final de la Copa del Rey, tras empatar 2-2 en los 90 minutos y el alargue, en un partido cargado de emociones en Sevilla. El argentino Julián Álvarez fue determinante durante los 120 minutos, pero también en la definición desde los doce pasos.

El equipo de Diego “Cholo” Simeone no logró imponerse en la serie de penales y terminó cayendo 4-3 en la tanda, luego de los errores de Alexander Sorloth y del exRiver, claves en el desenlace.

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No pudo ser para el Cholo y los argentinos: Atlético Madrid cayó en la final de la Copa del Rey

El arranque fue un golpe inesperado para el Atlético: a los 20 segundos, Ander Barrenetxea puso el 1-0 para la Real Sociedad, sorprendiendo a todos.

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Sin embargo, el conjunto madrileño reaccionó y logró el empate a los 18 minutos gracias a Ademola Lookman, en un trámite en el que comenzó a dominar.

Cuando parecía que se iban al descanso en igualdad, Juan Musso cometió un penal que Mikel Oyarzabal transformó en el 2-1, devolviéndole la ventaja al equipo vasco.

El golazo de Julián que llevó la final de la Copa del Rey al alargue

En el complemento, el Atlético buscó con insistencia, pero le costaba generar situaciones claras hasta que apareció Julián Álvarez con una genialidad.

A los 82 minutos, el delantero argentino sacó un zurdazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo, marcando el 2-2 y llevando el partido a tiempo suplementario.

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Incluso en el alargue, el ex River estuvo cerca de definirlo: un remate suyo se estrelló en el ángulo, en lo que pudo haber sido el gol del título.

Penales fatales para el equipo de Simeone

Tras un duelo intenso sin diferencias en el alargue, todo se resolvió en los penales, donde Atlético de Madrid falló en los momentos clave.

Sorloth erró el primer remate y luego Julián Álvarez también falló el suyo, con una atajada decisiva del arquero Unai Marrero, figura de la consagración.

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Aunque Juan Musso logró atajar un penal, no alcanzó para revertir la serie, que terminó 4-3 a favor de la Real Sociedad.

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Un golpe duro para el Cholo y los argentinos

La derrota dejó sin título al equipo de Simeone, que no pudo sumar su novena conquista como entrenador del Atlético de Madrid, donde ya ganó ocho trofeos y es uno de los técnicos más importantes de su historia.

Además de Julián Álvarez y Musso, el equipo contó con presencia argentina como Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González, en una final que terminó con sabor amargo.

La Real Sociedad, en cambio, celebró un título trabajado y supo sostenerse en los momentos clave, quedándose con una Copa del Rey que tuvo de todo y se definió en el detalle.

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