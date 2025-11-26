26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
el detalle completo

Champions League: cómo les fue a los argentinos y qué dejó una fecha llena de sorpresas

La dura Champions League de fútbol volvió a tener protagonismo argentino: asistencias, derrotas duras y actuaciones sólidas. Mirá lo que pasó.

Enzo Fernández brilló con una asistencia clave en la goleada del Chelsea por la Champions League.

Enzo Fernández brilló con una asistencia clave en la goleada del Chelsea por la Champions League.

Por Sitio Andino Deportes

La Champions League de fútbol tuvo una nueva jornada cargada de acción y los argentinos volvieron a ser protagonistas. Con Enzo Fernández como figura excluyente, la fecha dejó goles, asistencias, derrotas inesperadas y rendimientos irregulares.

Lee además
Macarena Sans y Ayelén García, las dos mendocinas que jugarán el Mundial de Handball.
con todo

Habrá dos jugadoras mendocinas en el Mundial de Handball femenino 2025
Lanús, reciente campeón de la Sudamericana, recibe a Tigre en La Fortaleza.
cara a cara

Lanús vs Tigre por los octavos del Torneo Clausura 2025: horario, TV en vivo

Enzo Fernández, la gran figura argentina en la Champions League

El mediocampista del Chelsea fue el más destacado del día. Enzo Fernández dio la asistencia del tercer gol en la goleada 3-0 ante Barcelona, resultado que dejó a los ingleses bien posicionados en la tabla. Su actuación volvió a demostrar su importancia en el esquema del equipo londinense, donde mezcla distribución, precisión y jerarquía en los momentos claves.

En Portugal, el Benfica sumó una importante victoria 2-0 ante Ajax con presencia argentina desde el arranque: Otamendi, siempre firme en el fondo; Enzo Berrenechea, de buena tarea en el mediocampo; y Gianluca Prestianni, que tuvo minutos y mostró destellos de su velocidad habitual. El triunfo dejó al equipo luso con vida en la clasificación.

Quien no pudo festejar fue Mauro Icardi, titular en la derrota 1-0 del Galatasaray ante Union Gilloise. El delantero jugó los 90 minutos, pero no tuvo situaciones claras y su equipo quedó complicado en el grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Perla_Londres/status/1993451867637268498&partner=&hide_thread=false

Derrotas duras y actuaciones opacas para otros argentinos

La jornada también dejó un traspié fuerte para Juan Foyth y el Villarreal, goleados 4-0 por Borussia Dortmund. El marcador los hunde en la posición 34° y prácticamente sin chances de avanzar en la competencia.

En Alemania, Claudio Echeverri presenció desde el banco la sorpresiva victoria del Bayer Leverkusen por 2-0 ante el Manchester City. El ex River no sumó minutos, aunque Xabi Alonso mantiene buenas perspectivas sobre su evolución táctica.

Quien sí logró un triunfo valioso fue Leonardo Balerdi, titular en la victoria 2-1 del Olympique de Marsella ante Newcastle. Los franceses escalaron a la 19° ubicación y sueñan con meterse entre los 16 mejores del torneo.

Los resultados de la Liga de Campeones de la UEFA

Embed

Las posiciones de la Liga de Campeones de la UEFA

Embed

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en Los Pumas: la situación que retumbó como una bomba en el rugby

Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y qué impacto tiene para la Argentina

Nico Paz vuelve al Real Madrid: la jugada que cambia su futuro y lo acerca al Mundial 2026

Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta al GP de Qatar y qué necesita para sumar puntos

Liga AJuPaM de Pádel 2025: campeones, sorpresas y un cierre espectacular en el Indoor Mendoza

Ángel Oropel se quedó con la segunda fecha de la Temporada de Ruta

Playoffs Torneo Clausura 2025: clasificados confirmados y los cruces de cuartos que prometen un gran final

Mario Pergolini se ríe de la AFA: sketch explosivo sobre el "campeón de la TV" que parodia la coronación 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Argentina quedó ubicada en el Bombo 1 del Mundial 2026.
falta menos

Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y qué impacto tiene para la Argentina

Las Más Leídas

Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Martín Antolín deberá pagar una fortuna por dar positivo en un control de alcoholemia. 
juicio abreviado

La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

Te Puede Interesar

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Por Celeste Funes
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear.
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Por Pablo Segura
Alerta dengue:  con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes. Imagen de archivo
Prevención

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Por Natalia Mantineo