Champions League: cómo les fue a los argentinos y qué dejó una fecha llena de sorpresas

Enzo Fernández brilló con una asistencia clave en la goleada del Chelsea por la Champions League.

La Champions League de fútbol tuvo una nueva jornada cargada de acción y los argentinos volvieron a ser protagonistas. Con Enzo Fernández como figura excluyente, la fecha dejó goles, asistencias, derrotas inesperadas y rendimientos irregulares.

A continuación, un repaso completo de cómo le fue a cada albiceleste en esta quinta fecha del torneo más prestigioso de Europa.

cara a cara Lanús vs Tigre por los octavos del Torneo Clausura 2025: horario, TV en vivo

con todo Habrá dos jugadoras mendocinas en el Mundial de Handball femenino 2025

El mediocampista del Chelsea fue el más destacado del día. Enzo Fernández dio la asistencia del tercer gol en la goleada 3-0 ante Barcelona , resultado que dejó a los ingleses bien posicionados en la tabla. Su actuación volvió a demostrar su importancia en el esquema del equipo londinense, donde mezcla distribución, precisión y jerarquía en los momentos claves.

En Portugal, el Benfica sumó una importante victoria 2-0 ante Ajax con presencia argentina desde el arranque: Otamendi , siempre firme en el fondo; Enzo Berrenechea , de buena tarea en el mediocampo; y Gianluca Prestianni , que tuvo minutos y mostró destellos de su velocidad habitual. El triunfo dejó al equipo luso con vida en la clasificación.

Quien no pudo festejar fue Mauro Icardi, titular en la derrota 1-0 del Galatasaray ante Union Gilloise. El delantero jugó los 90 minutos, pero no tuvo situaciones claras y su equipo quedó complicado en el grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Perla_Londres/status/1993451867637268498&partner=&hide_thread=false Enzo Fernández vs Barcelona



Champions League - Asistencia - 2 Goles anuladospic.twitter.com/wyvREslPb4 — La Perla (@Perla_Londres) November 25, 2025

Derrotas duras y actuaciones opacas para otros argentinos

La jornada también dejó un traspié fuerte para Juan Foyth y el Villarreal, goleados 4-0 por Borussia Dortmund. El marcador los hunde en la posición 34° y prácticamente sin chances de avanzar en la competencia.

En Alemania, Claudio Echeverri presenció desde el banco la sorpresiva victoria del Bayer Leverkusen por 2-0 ante el Manchester City. El ex River no sumó minutos, aunque Xabi Alonso mantiene buenas perspectivas sobre su evolución táctica.

Quien sí logró un triunfo valioso fue Leonardo Balerdi, titular en la victoria 2-1 del Olympique de Marsella ante Newcastle. Los franceses escalaron a la 19° ubicación y sueñan con meterse entre los 16 mejores del torneo.

Los resultados de la Liga de Campeones de la UEFA

Embed

Las posiciones de la Liga de Campeones de la UEFA