26 de noviembre de 2025
Sitio Andino
cara a cara

Lanús vs Tigre por los octavos del Torneo Clausura 2025: horario, TV en vivo

El Club Atlético Lanús y el Matador se enfrentan por los octavos del Torneo Clausura 2025. Mirá la formación, cómo llegan y dónde ver el partido.

Lanús, reciente campeón de la Sudamericana, recibe a Tigre en La Fortaleza.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Lanús recibirá a Tigre este miércoles 26 de noviembre en La Fortaleza, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El partido comenzará a las 21:30 (ARG/URU/CHI) y 19:30 (COL/PER/ECU), con transmisión en vivo de TNT Sports.

El Granate, campeón reciente de la CONMEBOL Sudamericana, llega como uno de los equipos más en forma del torneo.

Por qué es importante este cruce del Torneo Clausura

Lanús viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras superar a Atlético Mineiro por penales en Paraguay y atraviesa un momento brillante: fue escolta de Rosario Central en el Grupo B y terminó como el segundo equipo con más puntos de la fase regular entre ambos grupos. En los últimos 14 partidos sólo perdió uno —el clásico con Banfield— y en la final continental igualó 0-0 para luego imponerse desde los doce pasos.

Tigre, por su parte, finalizó 7° en el Grupo A del Clausura. El equipo de Diego Dabove quiere dar el golpe ante un rival en alza y cortar su buena racha: solo perdió uno de sus últimos nueve encuentros, aunque fue justamente el último, ante Boca por 2-0 en La Bombonera.

Jugadores a seguir y antecedentes recientes de Lanús y Tigre

En Lanús se destacan piezas clave de su estructura: Nahuel Losada, Carlos Izquierdoz, Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, figuras principales del ciclo de Mauricio Pellegrino.

En Tigre, las miradas estarán puestas en Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera e Ignacio Russo, nombres que sostienen el funcionamiento del Matador.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 4 de agosto de 2024, también en La Fortaleza, cuando Lanús ganó 3-2 con goles de Eduardo Salvio (x2) y Walter Bou. Para Tigre marcaron Ramiro Carrera y Florián Monzón.

Horario y cómo ver Lanús vs Tigre en vivo

El partido entre Lanús y Tigre se jugará el:

  • Miércoles 26 de noviembre

  • 21:30 (ARG/URU/CHI)

  • 19:30 (COL/PER/ECU)

  • TV: TNT Sports

El ganador del cruce se enfrentará a Racing en los cuartos de final.

La síntesis de Lanús y Tigre

Los resultados del Torneo Clausur

