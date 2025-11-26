Lanús vs Tigre por los octavos del Torneo Clausura 2025: horario, TV en vivo

Lanús, reciente campeón de la Sudamericana, recibe a Tigre en La Fortaleza.

El Club Atlético Lanús recibirá a Tigre este miércoles 26 de noviembre en La Fortaleza , por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 . El partido comenzará a las 21:30 (ARG/URU/CHI) y 19:30 (COL/PER/ECU) , con transmisión en vivo de TNT Sports .

El Granate , campeón reciente de la CONMEBOL Sudamericana, llega como uno de los equipos más en forma del torneo.

Lanús viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras superar a Atlético Mineiro por penales en Paraguay y atraviesa un momento brillante: fue escolta de Rosario Central en el Grupo B y terminó como el segundo equipo con más puntos de la fase regular entre ambos grupos. En los últimos 14 partidos sólo perdió uno —el clásico con Banfield— y en la final continental igualó 0-0 para luego imponerse desde los doce pasos.

Tigre, por su parte, finalizó 7° en el Grupo A del Clausura. El equipo de Diego Dabove quiere dar el golpe ante un rival en alza y cortar su buena racha: solo perdió uno de sus últimos nueve encuentros, aunque fue justamente el último, ante Boca por 2-0 en La Bombonera.

Jugadores a seguir y antecedentes recientes de Lanús y Tigre

En Lanús se destacan piezas clave de su estructura: Nahuel Losada, Carlos Izquierdoz, Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, figuras principales del ciclo de Mauricio Pellegrino.

En Tigre, las miradas estarán puestas en Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera e Ignacio Russo, nombres que sostienen el funcionamiento del Matador.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 4 de agosto de 2024, también en La Fortaleza, cuando Lanús ganó 3-2 con goles de Eduardo Salvio (x2) y Walter Bou. Para Tigre marcaron Ramiro Carrera y Florián Monzón.

Horario y cómo ver Lanús vs Tigre en vivo

El partido entre Lanús y Tigre se jugará el:

Miércoles 26 de noviembre

21:30 (ARG/URU/CHI)

19:30 (COL/PER/ECU)

TV: TNT Sports

El ganador del cruce se enfrentará a Racing en los cuartos de final.

La síntesis de Lanús y Tigre

