Escándalo en Los Pumas: la situación que retumbó como una bomba en el rugby

La Selección de Los Pumas vivió una situación complicada en el duelo ante Inglaterra. Entrá y mirá lo que pasó.

Steve Borthwick habló tras la denuncia de Contepomi y la polémica por Curry en el duelo ante Los Pumas.

Steve Borthwick habló tras la denuncia de Contepomi y la polémica por Curry en el duelo ante Los Pumas.

Por Sitio Andino Deportes

El 27-23 en Twickenham dejó mucho más que un resultado para Los Pumas. Tras la derrota, el entrenador Felipe Contepomi denunció públicamente que Tom Curry, forward inglés, lo agredió en el túnel rumbo a los vestuarios. La situación tomó mayor gravedad porque el mismo jugador había participado en la acción que provocó la grave lesión de Juan Cruz Mallía, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El entrenador de Inglaterra, Steve Borthwick, reconoció estar al tanto del incidente, aunque intentó bajarle el tono públicamente mientras defendía con firmeza la integridad del jugador británico.

Borthwick salió a respaldar a Curry: “Su carácter es impecable”

En conferencia de prensa, Borthwick aseguró: “Soy plenamente consciente de que hubo un incidente. No lo vi, no estaba allí. Pero no quiero que eso opaque lo que fue un partido duro entre dos equipos.”

Lejos de admitir conducta inapropiada, el técnico inglés elogió la personalidad del forward: “El carácter de Tom Curry es incuestionable. Es un tipo respetuoso y un gran compañero.” Mientras tanto, la polémica por el tackle que lesionó a Mallía crecía.

Contepomi cuestionó que la jugada ni siquiera fuera revisada por el TMO y lanzó una comparación directa: “No sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas una decisión fue atenuada por la consecuencia. Si ese es el criterio, no entiendo cómo ellos terminan con 15 y nosotros con 14.”

La lesión de Juan Cruz Mallía agravó el enojo argentino

La jugada que dejó a Mallía con una lesión ligamentaria seria reavivó el debate sobre el cuidado del jugador y el rol de la tecnología. Los Pumas confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que lo dejará varios meses fuera de las canchas.

Contepomi, visiblemente molesto, dijo: “Si no nos cuidamos entre nosotros, esto puede ser peligroso.” La falta de revisión oficial alimentó el enojo del staff argentino y encendió las críticas al arbitraje y al protocolo de seguridad.

La denuncia de Contepomi: empujón, insulto y tensión en el túnel

El incidente subió de tono cuando Contepomi relató el intercambio verbal y físico con Curry en el túnel: “Cuando estaba llegando le dije: ‘amigo, rompiste a…’ y me contestó ‘andate a la m…’. Después me empujó en el pecho. Quizá es su naturaleza intimidar a la gente.”

El técnico aseguró que hay cámaras que registraron el momento: “Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar.” Contepomi también relató que Curry habría intentado saludar a un integrante del staff argentino, pero fue rechazado por el clima tenso tras la lesión de Mallía.

Finalmente, cerró con una reflexión que encendió todavía más el debate: Si queremos matones en este juego, entonces no sé… Ese es el rugby al que no queremos ir.”

