Con un try del mendocino Rodrigo Isgró, Los Pumas dieron vuelta un partido increíble ante Escocia

La Selección de rugby de Argentina , Los Pumas, derrotó con una reacción increíble a su par de Escocia , en un duelo clave pensando en el ranking internacional , que será relevante a la hora de sortear los grupos del Mundial Australia 2027. Fue 33 a 24 para los dirigidos por Felipe Contepomi , que contó con la participación de los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González .

Con el resultado, Argentina quedó sexta en el ranking y se mantiene dentro de la zona que permite ser cabeza de serie en el próximo Mundial, lo que reduce la posibilidad de cruzarse con las potencias del hemisferio norte y del sur en la fase inicial de la Copa del Mundo.

El equipo nacional no tuvo claridad en ataque , acumuló pérdidas de pelota en el contacto , falló dos penales y sufrió la fortaleza física de los forwards escoceses , que apoyaron dos tries antes del descanso.

Incluso, la Selección jugó varios minutos con un hombre menos por la amarilla a Juan Cruz Mallía. Esa etapa cerró 14 a 0 para el local, que se mostraba sólido en defensa y ataque, a diferencia de una albiceleste sin reacción.

Cinco cambios y el quiebre emocional del partido

El inicio del complemento fue en la misma tónica. Rápidamente los escoceses anotaron un try que puso el resultado 21 a 0, marcador que parecía irreversible, tanto por la amplitud por lo que reflejaban ambas selecciones en campo.

Felipe Contepomi movió el banco de manera masiva, introduciendo cinco modificaciones simultáneas para renovar energía y volumen ofensivo. Desde allí surgió la reacción física, táctica y anímica, que permitió a Argentina imponer ritmo, ganar metros y dominar territorio.

El primer try llegó a través de Julián Montoya, seguido del ingreso al ingoal de Rodrigo Isgró, el jugador formado en elMendoza Rugby Club, quien apoyó una conquista clave para volver al partido y convertirse en uno de los jugadores del momento en el plantel nacional. El envión siguió con los tries de Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Tomás Piccardo, sellando el triunfo.

La presencia mendocina en Murrayfield

Además del try de Isgró, el forward Juan Martín González también tuvo minutos importantes en la estructura del equipo nacional. Ambos representan el presente y futuro del rugby mendocino, que continúa ganando peso en la élite internacional.