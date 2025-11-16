16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
En Murrayfield

Con un try del mendocino Rodrigo Isgró, Los Pumas dieron vuelta un partido increíble ante Escocia

Argentina caía 21 a 0 promediando el segundo tiempo. Hasta que cambió el chip y logró revertir el resultado con cinco tries al hilo. Fue 33 a 24 en un duelo clave de cara al Mundial.

Isgró, una de las figuras de la tarde británica

Isgró, una de las figuras de la tarde británica

Foto: ScrumRugby
Por Sitio Andino Deportes

La Selección de rugby de Argentina, Los Pumas, derrotó con una reacción increíble a su par de Escocia, en un duelo clave pensando en el ranking internacional, que será relevante a la hora de sortear los grupos del Mundial Australia 2027. Fue 33 a 24 para los dirigidos por Felipe Contepomi, que contó con la participación de los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990099567979766215&partner=&hide_thread=false

Con el resultado, Argentina quedó sexta en el ranking y se mantiene dentro de la zona que permite ser cabeza de serie en el próximo Mundial, lo que reduce la posibilidad de cruzarse con las potencias del hemisferio norte y del sur en la fase inicial de la Copa del Mundo.

Lee además
Los Pumas buscarán una victoria ante Escocia.
Ventana internacional de noviembre

Rugby Test Match: Los Pumas desafían a Escocia en Murrayfield para sellar un año histórico
Juan Martín González fue titular en la contundente victoria de Los Pumas ante Gales en Cardiff.
dieron el golpe

Con el mendocino Juan Martín González, Los Pumas aplastaron a Gales y arrancaron con todo la gira europea

Los Pumas y un primer tiempo adverso, con claro dominio del local

El equipo nacional no tuvo claridad en ataque, acumuló pérdidas de pelota en el contacto, falló dos penales y sufrió la fortaleza física de los forwards escoceses, que apoyaron dos tries antes del descanso.

Embed

Incluso, la Selección jugó varios minutos con un hombre menos por la amarilla a Juan Cruz Mallía. Esa etapa cerró 14 a 0 para el local, que se mostraba sólido en defensa y ataque, a diferencia de una albiceleste sin reacción.

Cinco cambios y el quiebre emocional del partido

El inicio del complemento fue en la misma tónica. Rápidamente los escoceses anotaron un try que puso el resultado 21 a 0, marcador que parecía irreversible, tanto por la amplitud por lo que reflejaban ambas selecciones en campo.

Felipe Contepomi movió el banco de manera masiva, introduciendo cinco modificaciones simultáneas para renovar energía y volumen ofensivo. Desde allí surgió la reacción física, táctica y anímica, que permitió a Argentina imponer ritmo, ganar metros y dominar territorio.

El primer try llegó a través de Julián Montoya, seguido del ingreso al ingoal de Rodrigo Isgró, el jugador formado en elMendoza Rugby Club, quien apoyó una conquista clave para volver al partido y convertirse en uno de los jugadores del momento en el plantel nacional. El envión siguió con los tries de Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Tomás Piccardo, sellando el triunfo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990099373758226740&partner=&hide_thread=false

La presencia mendocina en Murrayfield

Además del try de Isgró, el forward Juan Martín González también tuvo minutos importantes en la estructura del equipo nacional. Ambos representan el presente y futuro del rugby mendocino, que continúa ganando peso en la élite internacional.

Temas
Seguí leyendo

Hoy, 16 de noviembre, es el Día del Deportista en Argentina: origen y motivo

Godoy Cruz y un descenso que se veía venir hace rato

Puro motociclismo mendocino: el Aero Racing Team hizo el 1-2 en el Argentino en San Juan

Julián Santero, entre los cinco mejores del Turismo Carretera en Toay

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Marcelo Gallardo sacudió a River: lista bomba, ausencias y siete juveniles en el final del Clausura

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué partidos le quedan antes del Mundial 2026

Valentina Forti, la mendocina que con esfuerzo y pasión llegó a ser campeona argentina de enduro 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Hoy, 16 de noviembre, es el Día del Deportista en Argentina: origen y motivo
Efemérides

Hoy, 16 de noviembre, es el Día del Deportista en Argentina: origen y motivo

Las Más Leídas

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas
El viernes

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

El Tomba no logró el objetivo.
no pudo

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Polémica por un proyecto oficialista que limita el acceso a la información pública.
Transparencia

La información pública otra vez en debate: críticas de ONG, alerta opositora, el intendente "mediador" y la sorpresa oficial

Tragedia en Tupungato: un impacto contra un poste dejó dos víctimas fatales.
Tragedia en el Valle de Uco

Dos jóvenes murieron en Tupungato tras chocar contra un poste de luz

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados
Beneficio

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados

Te Puede Interesar

Salud dio un salto histórico: cirugías de alta complejidad en hospitales públicos de Mendoza.
Vanguardia

Salud dio un salto histórico: cirugías de alta complejidad en hospitales públicos de Mendoza

Por Natalia Mantineo
El especialista recomendó que todo tratamiento sea parte de un abordaje más amplio
Cómo afecta a la salud mental

Preocupa el aumento de fármacos: alertan por automedicación y uso prolongado

Por Carla Canizzaro
La discusión por un nuevo esquema de coparticipación, una deuda pendiente entre provincia y municipios. 
Recursos para las comunas

Qué es la coparticipación municipal y por qué se coló en el debate del Presupuesto 2026

Por Cecilia Zabala