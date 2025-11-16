16 de noviembre de 2025
Cómo afecta a la salud mental

Preocupa el aumento de fármacos: alertan por automedicación y uso prolongado

Las ventas de fármacos crecieron un 6,9% en lo que va de 2025, y especialistas alertan por el avance de la automedicación y sus efectos en la salud mental.

El especialista recomendó que todo tratamiento sea parte de un abordaje más amplio

 Por Carla Canizzaro

En un contexto donde la salud mental ocupa un lugar cada vez más visible, los datos recientes de la Confederación Farmacéutica Argentina encendieron una luz de alerta: las ventas fármacos aumentaron un 6,9% en los primeros cinco meses de 2025. Factores como el estrés, la ansiedad y la automedicación atraviesan a amplios sectores de la sociedad.

En diálogo con Sitio Andino, el médico especialista en Psiquiatría, Manuel Vilapriño (Mat. 6984), explicó que los trastornos de ansiedad, depresión y consumo problemático aumentaron de manera significativa tras la pandemia. "Antes ya las tasas iban en aumento, pero después se triplicaron", afirmó.

Estos cuadros, aclaró, son enfermedades con bases biológicas y metabólicas, y no solo problemas emocionales. Por eso, los medicamentos "actúan sobre un metabolismo alterado del sistema nervioso central", igual que ocurre con otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión.

antibioticos-farmacos-blister-pastillas.jpeg
Las ventas fármacos aumentaron un 6,9% en los primeros cinco meses de 2025

El aumento de los diagnósticos implica un mayor uso de fármacos, aunque el especialista advirtió sobre la necesidad de analizar qué tipo de ansiolíticos se prescriben.

Si crece el uso de benzodiazepinas (como clonazepam, alprazolam o lorazepam), que pueden generar acostumbramiento o dependencia, "habría que evaluar por qué aumentan esos fármacos que solo alivian la ansiedad momentánea sin resolver el problema de fondo".

La automedicación, un riesgo creciente

El profesional señaló que entre el 60% y el 80% de los psicofármacos no son recetados por psiquiatras. "La automedicación es una realidad y ha aumentado. Por suerte, también crece la concientización sobre sus riesgos", indicó Vilapriño.

Peligros automedicaci
El profesional señaló que entre el 60% y el 80% de los psicofármacos no son recetados por psiquiatras

Destacó además que el uso de estos medicamentos debe darse en el marco de un diagnóstico preciso y un tratamiento integral, no solo farmacológico.

Pastillas para dormir: uso extendido, pero no siempre adecuado

El consumo de medicamentos para dormir es cada vez más frecuente. Sin embargo, explicó el especialista, "la mayoría no son específicos para el sueño. En realidad ayudan a disminuir la ansiedad y al disminuirla, tienen una propiedad que se llama hipnófora, es decir, ayudan a que el sueño aparezca, pero no porque den sueño necesariamente", dijo Vilapriño.

Y agregó: "La gente lo confunde y cree que son para dormir. Luego, cuando los quiere dejar, siente que no podrá hacerlo", comentó. Es por esto que, es necesario un diagnóstico preciso para un tratamiento más efectivo y menos riesgoso.

insomnio.jpg
El consumo de medicamentos para dormir es cada vez más frecuente

Adicción y uso prolongado

Los factores géneticos pueden predisponer a la adicción, y ésta en sí misma debe entenderse como una enfermedad. El especialista la compara con otras enfermedades como la depresión, la hipertensión o la diabetes, reforzando la idea de que tiene una base biológica y no es simplemente una cuestión de voluntad.

También mencionó que muchas personas consumen ansiolíticos durante 20 o 30 años, sin aumentar la dosis, pero con una fuerte dependencia psicológica. "El problema no es solo la adicción, sino el uso prolongado de un medicamento que tal vez ya no es el indicado", explicó.

Tratamiento integral para una salud mental equilibrada

Como mensaje final, el especialista recomendó que todo tratamiento sea parte de un abordaje más amplio, que incluya psicoterapia, actividad física (al menos 180 minutos semanales), espacios recreativos y vínculos afectivos.

"El fármaco es una parte del tratamiento. Si los demás aspectos no están equilibrados, el medicamento por sí solo no estabiliza", concluyó.

